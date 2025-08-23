Venezuela anuncia inversión agrícola de $1.500 millones en medio de tensiones con EEUU

Nicolás Maduro aseguró este viernes que el país ha recibido una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares para el desarrollo de 300.000 hectáreas en el oriente del país. El anuncio se produjo en un acto transmitido en cadena nacional donde el mandatario vinculó esta iniciativa con la meta de convertir a Venezuela en un proveedor regional de alimentos.

Maduro no especificó la procedencia de los recursos ni las condiciones de financiamiento. La ausencia de detalles genera interrogantes en torno a la viabilidad del proyecto en un contexto de restricciones de crédito internacional y sanciones financieras que limitan el acceso del país a capitales extranjeros.

El mandatario planteó que esta inversión permitirá impulsar la producción nacional y contrarrestar las dificultades económicas internas. «Lo que viene es paz, inversiones, trabajo económico, producción y seremos el granero de América», afirmó.

También puede leer: Productores alertan desplome en ventas de frutas y hortalizas por la caída del consumo

El anuncio se dio en paralelo a un nuevo episodio de tensión con Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca advirtiera que evalúa el envío de buques y personal militar al mar Caribe para reforzar operaciones antidrogas. En respuesta, Maduro acusó a Washington de promover un «cambio de régimen» por la vía «terrorista y militar».

La disputa añade presión a una economía que, pese a signos de recuperación en algunos sectores productivos, continúa afectada por inflación elevada, caída del ingreso real y limitada capacidad de financiamiento. En este escenario, los 1.500 millones de dólares anunciados adquieren relevancia, aunque su impacto dependerá de la transparencia en la ejecución y del origen del capital, factores que el Gobierno no ha aclarado.

Con información de EFE