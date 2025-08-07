Conatel abre convocatoria para licitación de nuevos bloques de frecuencia

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció este jueves 8 de agosto la apertura del proceso de convocatoria para participar en los procedimientos de oferta pública destinados al otorgamiento de los bloques de frecuencia CC’, DD’, FF’ y GG’, en todo el espacio geográfico nacional.

Los interesados deberán adquirir el pliego de condiciones generales entre el 11 y el 18 de agosto de 2025, en la sede central de la Comisión.

Este proceso forma parte de los mecanismos establecidos por Conatel para regular y asignar el espectro radioeléctrico mediante procedimientos públicos y competitivos. La convocatoria incluye las condiciones técnicas, legales y administrativas que regirán el otorgamiento de estos bloques.

No se han difundido aún mayores detalles sobre las características de los bloques o el cronograma completo del proceso licitatorio.

También puede leer: Adjudicados bloques de frecuencia para las redes 4G y 5G, a través de la Bolsa de Valores de Caracas

Precedente inmediato: subasta cerró con más de $123 millones

Esta convocatoria ocurre apenas meses después de la subasta pública realizada el 30 de enero, en la que se adjudicaron los bloques BB’ y HH’ a las operadoras Digitel y Telefónica de Venezuela (Movistar), respectivamente.

La puja se llevó a cabo a través del Sistema Bursátil Electrónico (SIBE Smart) de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) y concluyó con una recaudación total de 123,92 millones de dólares para el Estado.

Según reportes especializados, Digitel obtuvo la banda de 3.500 MHz con una oferta de 86,92 millones de dólares, mientras que Movistar se adjudicó la banda de 2.500 MHz por 37 millones de dólares.