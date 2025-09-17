Conatel advierte sobre el uso de MagisTv y Flujo Tv

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) alertó a los usuarios sobre los peligros asociados al uso de aplicaciones como MagisTv y Flujo Tv, las cuales podrían comprometer la seguridad de sus dispositivos.

A través de una publicación en Instagram, el organismo detalló que estas plataformas representan riesgos como:

  • Acceso no autorizado a cámaras y micrófonos
  • Robo de información bancaria y datos personales
  • Vulneración de la intimidad familiar y personal

Conatel instó a la ciudadanía a evitar el uso de este tipo de aplicaciones, que operan al margen de los canales oficiales de distribución digital, y recomendó optar por servicios legales y verificados para el consumo de contenido audiovisual.

