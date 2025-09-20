Conatel: migración hacia fibra óptica muestra crecimiento de 288%

Jorge Márquez, director de Conatel, informó este viernes 19 de septiembre que la migración hacia la fibra óptica muestra un «crecimiento exponencial de 288%». Durante su participación en Fitelven 2025 que se lleva a cabo en el Poliedro de Caracas, destacó los resultados positivos que han tenido las telecomunicaciones en el país. También aprovechó la oportunidad para presentar el Plan Nacional 2025-2031 para el sector.

Detalló que la FTTH (Fibra hasta el hogar) presenta un incremento de 343%, mientras que las nuevas redes de transporte de fibra óptica creció 234%. «Este sector sigue apuntalando, sigue creciendo», dijo en su ponencia «Impulsando el crecimiento: Balance y nuevos desafíos».

Consideró este avance como prioritario ya que es base fundamental para el incremento de la capacidad y la velocidad de internet en el país.

En la Feria Internacional de Tecnología de Venezuela 2025, el presidente de Cantv, Iván Hernández Dala, también resaltó el trabajo continuo de la empresa estatal para llevar la fibra óptica a más hogares. Destacó que esperan poder alcanzar esta meta en el año 2030.

Sin embargo, operadoras privadas igualmente se encuentran desplegando la fibra óptica en todo el territorio nacional.

Informó Márquez que la mayor actividad de las empresas de telecomunicaciones públicas y privadas se evidencia en la expansión de 8,64% que tuvo el sector en el segundo trimestre de este año.

«En el primer semestre el sector creció 7,13%. Estoy seguro que en este próximo trimestre y este semestre tendremos números muy importantes para el país. Confianza señores, confiemos que lo que viene es prosperidad para el país», señaló.

Aumentan los suscriptores

Por otra parte, el director de Conatel indicó que los usuarios de internet fijo aumentaron 19,5% con más de 17 millones de usuarios (más de 2,8 millones en comparación al año 2022). Además, aseveró que los suscriptores de internet móvil incrementó 51,1%. Un aumento «nada despreciable».

Mientras que sobre la transición hacia la tecnología 4G, dijo que creció 92,2% con un incremento de casi 2 millones de usuarios para una cifra actual de 4 millones.

Resaltó la mejora en la velocidad de internet la cual en 2018 el 68% de los usuarios contaba con menos de 10 megabytes, «hoy podemos decir que 57% de nuestro pueblo está usando más de 10 megabytes». También, dijo, está creciendo un nicho importante y es la cantidad de venezolanos que están consumiendo más de 100 megabytes y los cuales representan el 30% de los usuarios. «El venezolano se acostumbró a grandes velocidades, a la calidad del servicio, y nosotros estamos para cumplir con eso».

Jorge Márquez calificó las dos subastas de espectro radioeléctrico en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) en enero y septiembre como «grandes victorias». Destacó que las áreas asignadas contribuirán al desarrollo de las tecnologías 4G y 5G.

Plan nacional

El el director de Conatel presentó oficialmente el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031, «un proyecto que marcará el desarrollo del sector en los próximos años», aseguró.

Anunció que el plan se estructura en cuatro ejes clave: Infraestructura alámbrica, el cual tendrá un despliegue masivo de fibra óptica (FTTH); infraestructura inalámbrica para la expansión de la cobertura 4G y preparación para el 5G; transformación digital sostenible con el impulso a la Inteligencia Artificial (IA) y ciudades inteligentes y; participación ciudadana para el fortalecimiento de la comunicación gobierno-pueblo.

Entre las metas inmediatas, se buscará conectar los 23 «puntos oscuros» (zonas sin internet) antes de que finalice el año 2025. Además, informó que el Punto de Interconexión Nacional (IXP) ya se encuentra activo en su primera fase.