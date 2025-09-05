Conatel precalifica a operadoras para nuevas bandas de espectro radioeléctrico

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció este jueves la lista de empresas precalificadas en el proceso de Oferta Pública para la concesión de nuevas bandas del espectro radioeléctrico, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Según el comunicado oficial publicado en redes sociales, el Consejo Directivo de Conatel otorgó la condición de precalificados a cuatro compañías que participarán en los procedimientos correspondientes a tres bloques de frecuencias:

Bloque CC’ (3600 – 3650 MHz, 50 MHz) : Telecomunicaciones Movilnet, C.A.

: Telecomunicaciones Movilnet, C.A. Bloque DD’ (3650 – 3700 MHz, 50 MHz) : Telefónica Venezolana, C.A (Movistar).

: Telefónica Venezolana, C.A (Movistar). Bloque FF’ (2540 – 2560 MHz y 2660 – 2680 MHz, 20+20 MHz): Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y Galaxy Entertainment Venezuela, S.C.A (Simple).

En total, se pondrán a disposición 140 MHz de espectro en bandas medias, consideradas relevantes para la expansión de servicios móviles de alta capacidad.

Proceso y marco legal

Conatel precisó que esta decisión se tomó en la sesión del 4 de septiembre, tras la recomendación de la Comisión de Oferta Pública, y en estricto cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El proceso se inició mediante Providencia Administrativa Nº 152, publicada el 6 de agosto de este año.

La figura de «precalificación» implica que estas empresas cumplen con los requisitos establecidos para avanzar hacia la siguiente fase de adjudicación, aunque aún no se han asignado de manera definitiva las concesiones.

Implicaciones para el sector

La eventual adjudicación de estas bandas abre la posibilidad de ampliar la capacidad de transmisión de datos en el país y de preparar el terreno para la implementación de tecnologías más avanzadas, como las redes de quinta generación (5G).

Analistas del sector señalan que, además de la asignación de espectro, será determinante la capacidad de inversión y despliegue de infraestructura por parte de las operadoras, así como el rol del regulador en el seguimiento de compromisos de cobertura y calidad de servicio.