Conindustria invita a las pymes a sumarse al camino de la sustentabilidad económica

Conindustria con el apoyo de Fondonorma realizó el webinar “Obtén el Sello Coninverde Servicio Entec de Fondonorma”, una jornada formativa que reunió a líderes empresariales interesados en alinear sus organizaciones con las mejores prácticas de economía circular.

El encuentro virtual presentó el Sello Coninverde como un instrumento estratégico, elaborado por Fondonorma, que permite medir, validar y comunicar el compromiso ambiental de las empresas.

El hilo conductor del evento estuvo a cargo de Cecilia Castillo, presidente ejecutiva de Conindustria, quien moderó con solvencia cada intervención y ofreció una visión integral del proyecto Coninverde. Posteriormente, el presidente del gremio industrial, Tito López, reafirmó el compromiso del sector industrial con la sostenibilidad.

“La industria venezolana está llamada a liderar la transición hacia modelos productivos más responsables. Este sello es una oportunidad para demostrarlo con hechos concretos”, dijo.

Expertos presentaron herramientas

José Luis de la Cruz, representante de la Fundación para la Economía Circular (España), destacó que la certificación no es un lujo, sino una necesidad estratégica.

“La economía circular no es una moda. Es una respuesta inteligente a los desafíos de competitividad, escasez y reputación empresarial”.

De la Cruz explicó que el enfoque circular implica mantener el valor de los materiales en la economía durante el mayor tiempo posible, minimizando el impacto ambiental y generando nuevas oportunidades.

En el contexto venezolano, su mensaje fue claro: “Las Mipymes tienen una oportunidad única de liderar esta transformación. No se trata de grandes inversiones, sino de decisiones inteligentes que optimicen recursos, reduzcan residuos y generen valor”.

Desde su experiencia en Europa, subrayó que este modelo no solo responde a una crisis ambiental, sino que redefine la competitividad empresarial.

Por su parte, Geraldina de Pulido, presidenta de la Comisión de Ambiente de Conindustria y miembro del Consejo Directivo de Fondonorma, presentó el Servicio Entec como un acompañamiento técnico para las empresas que desean transformarse.

“No se trata de cumplir con una lista de requisitos, sino de construir una cultura organizacional verde, con indicadores claros y procesos verificables.”

Pablo Mora, gerente de Normalización de Fondonorma, explicó cómo esta institución se consolida como socio estratégico en la adopción de estándares ambientales.

“El Sello Coninverde está basado en normas técnicas que garantizan trazabilidad, transparencia y mejora continua. No es simbólico, es operativo”.

La alianza entre Conindustria y GS1 también fue protagonista del evento, con la intervención de Alberto Delgado, presidente ejecutivo de GS1, quien resaltó el valor de la trazabilidad en los procesos sostenibles.

“La sostenibilidad necesita datos. Los datos necesitan estándares y herramientas prácticas para su verificación. Esa es la base de nuestra colaboración y nuestro compromiso con esa premisa”.

Visión estratégica de sostenibilidad

Durante su participación, Cecilia Castillo subrayó que el programa de economía circular impulsado por Conindustria está diseñado especialmente para las Mipymes, con el objetivo de democratizar el acceso a herramientas de sostenibilidad.

“Queremos que las pequeñas y medianas empresas vean en la sostenibilidad una oportunidad de crecimiento, diferenciación y liderazgo. No es una utopía, es una estrategia que genera valor. Un traje a la medida que garantiza que sus procesos productivos son más eficientes”, apuntó.

Además, destacó que el Sello Coninverde no es un simple distintivo, sino una certificación respaldada por estándares técnicos, acompañamiento formativo y reconocimiento institucional.

“Este sello valida el compromiso ambiental de las empresas, pero también las posiciona como actores clave en la transformación industrial del país”.

Su intervención cerró con una invitación directa a los empresarios para que sean parte del cambio. “Coninverde es una oportunidad única para ustedes. Porque la sostenibilidad no solo mejora procesos, también construye reputación, confianza y futuro”.