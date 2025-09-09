La construcción en Venezuela se concentra en el lujo, según datos del sector

La industria de la construcción en Venezuela atraviesa una fuerte contracción. Nico Deniz, director de Construden, aseveró que actualmente «hay muy poca construcción» en el país, con proyectos limitados y una marcada concentración en el segmento de alto poder adquisitivo.

En entrevista para Unión Radio, Deniz explicó que, si bien en zonas como Las Mercedes, en Caracas, se levantan torres residenciales y corporativas, gran parte de las obras están detenidas.

«Los apartamentos para la clase media y las remodelaciones en lugares como Guatire están completamente parados, al igual que los centros comerciales», señaló.

El empresario resaltó que la actividad se ha desplazado hacia los apartamentos de lujo. «Antes yo hacía seis edificios, estructuras, hoy hago una», comentó, aunque reconoció que algunos competidores logran hasta cuatro. No obstante, advirtió que la presión por precios ha generado prácticas poco transparentes en el sector.

Condiciones laborales y costos

Sobre el mercado laboral, Deniz detalló que existen dos modalidades de contratación: la formal, que incluye contrato colectivo, salario diario, bono de comida y transporte, y la eventual. En el caso de la contratación formal, un trabajador especializado puede percibir entre 350 y 400 dólares semanales gracias a beneficios adicionales, como el cálculo de antigüedad e indexación.

En cuanto a los costos, afirmó que la dolarización ha encarecido la construcción. «Comparas los precios de Venezuela con cualquier país en Latinoamérica y no son ni la mitad», apuntó, aclarando que el monto final depende de la calidad del proyecto y de la vivienda.

Pese al panorama, Deniz subrayó que las remodelaciones pueden representar una alternativa atractiva tanto para empresas como para particulares. «Una remodelación no tiene por qué ser un dolor de cabeza, es atractivo: dejas tu casa, la oficina o el apartamento a tu gusto», afirmó.