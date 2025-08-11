Fedenaga asegura abastecimiento de carne, aunque advierte sobre presión en precios

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) aseguró este lunes que el mercado interno de carne está cubierto, aunque advirtió que la volatilidad cambiaria y la estructura de costos siguen presionando tanto a productores como a consumidores, según declaraciones de su presidente, Edgar Medina.

«Nosotros estamos como siempre haciendo el mercado nacional con el tema de la carne, y con la matanza que tenemos está cubierta la demanda nacional de los productos», dijo Medina, quien afirmó además que durante el primer semestre de 2025 el sector se enfocó en aumentar la producción y en estabilizar precios.

Oferta cubierta, precios en disputa

Medina explicó que, pese a que la oferta primaria está garantizada —y que en el último semestre del año pasado el consumo per cápita había subido de alrededor de 9 a casi 12 kilos— el cambio reciente en el tipo de cambio usado para comprar insumos ha afectado la cadena.

«Los insumos los compraban a un precio diferente del dólar del Banco Central de Venezuela (BCV), lo cual ha afectado tanto al productor como al consumidor», señaló según una nota publicada por la AVN.

Según el dirigente, la estructura de costos al puerta de corral (precio al productor inicial) ronda los 2,1 dólares por kilo, pero las variaciones más importantes se dan en la venta al consumidor final, donde se observa una mayor dispersión de precios en los expendios.

Impacto en consumo y sacrificio

Medina afirmó que el crecimiento del consumo había permitido elevar la matanza anual hasta alrededor de 1,5 millones de cabezas, con lo cual —dijo— la demanda interna estaba «perfectamente cubierta». No obstante, agregó que el consumo per cápita ha retrocedido recientemente, en parte por la situación cambiaria, lo que puede llevar a un estancamiento de la demanda.

Ante el escenario, Fedenaga ha planteado a las autoridades la necesidad de importar vientres para repoblar los hatos y recuperar la capacidad productiva. Medina sostuvo que el objetivo es no sólo asegurar el abastecimiento interno, sino recuperar márgenes que permitan en el futuro generar excedentes para la exportación.

En la misma intervención mencionó el interés en potenciar la producción de mautes —una categoría de bovinos jóvenes entre 1 y 2 años, utilizada en la terminación y engorde del ganado— como parte de la estrategia productiva.