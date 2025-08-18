Criptomercado en pausa: Bitcoin y Ether retroceden

El pulso frenético del criptomercado dio ayer una señal de pausa. Tras una escalada histórica, los grandes tokens cayeron este lunes por un claro movimiento de profit-taking: el Bitcoin retrocedió hasta un 2%, ubicándose en torno a los US $115.000, mientras que el Ether cayó más de un 4%, quedando por debajo de los US $4.300. La capitalización total del sector se redujo por debajo de los US $4 billones, según datos del mercado.

El contexto no es ajeno a esta corrección. Bitcoin había alcanzado un récord de US $125.514 el jueves anterior, y Ether se posicionó apenas US $100 por debajo de su máximo histórico, impulsados por una ola de inversión institucional protagonizada por empresas que construyen reservas digitales como parte de su estrategia de tesorería.

El clima de mercado también reflejó cautela frente a señales macroeconómicas. Datos de inflación mayorista en EE.UU., más elevados de lo esperado, y mensajes desde el Tesoro norteamericano, generaron dudas sobre el calendario de posibles recortes de tasas de interés. Esta combinación enfrió el entusiasmo especulativo que había impulsado la última subida.

Criptoactivos clave se resienten

Bitcoin recortó 2,3% , estabilizándose cerca de US $115.494.

recortó , estabilizándose cerca de US $115.494. Ether cayó 5,2% .

cayó . XRP bajó 3,8% .

bajó . Solana cedió 6% .

cedió . Dogecoin sufrió una caída del 5,2%.

El escenario actual parece una mezcla entre realismo y prudencia: los inversores institucionales recogen beneficios tras una racha alcista, mientras las señales económicas internacionales obligan a ajustar expectativas. El mensaje es claro: la «luna» de los criptomercados puede llegar con rapidez… y caer igual de rápido.

