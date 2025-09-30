Tercera entrega del bono Corresponsabilidad y Formación en septiembre supera los Bs. 20.000

El martes 30 de septiembre comenzó la tercera entrega del bono Corresponsabilidad y Formación, con un depósito de 20.850 bolívares, informó el Canal Patria Digital. Al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (177,61 bolívares por dólar), el monto equivale a unos 117 dólares.

Este subsidio va dirigido a trabajadores de las llamadas «empresas estratégicas del Estado» que forman parte de una nómina especial. Según la plataforma oficial, el monto puede variar según el organismo y el cargo que ocupa cada beneficiario.

En lo que va de septiembre, los pagos bajo esta modalidad han tenido incrementos progresivos: el 1° se depositaron 10.000 bolívares y el 16 se elevó a 17.760 bolívares.

13 bonos en septiembre

Durante el mes, las autoridades realizaron al menos 13 pagos, según registros del Canal Patria Digital: