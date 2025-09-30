Tercera entrega del bono Corresponsabilidad y Formación en septiembre supera los Bs. 20.000

septiembre 30, 2025 3:54 PM
Bono beca Plataforma Patria
El martes 30 de septiembre comenzó la tercera entrega del bono Corresponsabilidad y Formación, con un depósito de 20.850 bolívares, informó el Canal Patria Digital. Al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (177,61 bolívares por dólar), el monto equivale a unos 117 dólares.

Este subsidio va dirigido a trabajadores de las llamadas «empresas estratégicas del Estado» que forman parte de una nómina especial. Según la plataforma oficial, el monto puede variar según el organismo y el cargo que ocupa cada beneficiario.

En lo que va de septiembre, los pagos bajo esta modalidad han tenido incrementos progresivos: el 1° se depositaron 10.000 bolívares y el 16 se elevó a 17.760 bolívares.

13 bonos en septiembre

Durante el mes, las autoridades realizaron al menos 13 pagos, según registros del Canal Patria Digital:

  1. Corresponsabilidad y Formación de 10.000 bolívares el 1 de septiembre.
  2. Bono Complementario Familiar cuyo monto varía entre los 740, 1.480 y 2.200 bolívares el 3 de septiembre.
  3. 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 8 de septiembre.
  4. Beca Universitaria de 832,50 bolívares el 10 de septiembre.
  5. Promotoras de Parto Humanizado de 1.110 bolívares el 10 de septiembre.
  6. Beca Enseñanza Media de 555 bolívares el 10 de septiembre.
  7. Ingreso Contra la Guerra Económica de 18.720 bolívares el 11 de septiembre.
  8. Ingreso Contra la Guerra Económica de 17.742 bolívares el 16 de septiembre.
  9. Corresponsabilidad y Formación de 17.760 bolívares el 16 de septiembre.
  10. Somos Venezuela de 832,50 bolívares el 18 de septiembre.
  11. Ingreso Contra la Guerra Económica de 7.800 bolívares el 22 de septiembre.
  12. Robert Serra de 832,50 bolívares el 22 de septiembre.
  13. Corresponsabilidad y Formación de 20.850 bolívares el 30 de septiembre.

