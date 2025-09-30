Tercera entrega del bono Corresponsabilidad y Formación en septiembre supera los Bs. 20.000

El martes 30 de septiembre comenzó la tercera entrega del bono Corresponsabilidad y Formación, con un depósito de 20.850 bolívares, informó el Canal Patria Digital. Al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (177,61 bolívares por dólar), el monto equivale a unos 117 dólares.
Este subsidio va dirigido a trabajadores de las llamadas «empresas estratégicas del Estado» que forman parte de una nómina especial. Según la plataforma oficial, el monto puede variar según el organismo y el cargo que ocupa cada beneficiario.
En lo que va de septiembre, los pagos bajo esta modalidad han tenido incrementos progresivos: el 1° se depositaron 10.000 bolívares y el 16 se elevó a 17.760 bolívares.
13 bonos en septiembre
Durante el mes, las autoridades realizaron al menos 13 pagos, según registros del Canal Patria Digital:
- Corresponsabilidad y Formación de 10.000 bolívares el 1 de septiembre.
- Bono Complementario Familiar cuyo monto varía entre los 740, 1.480 y 2.200 bolívares el 3 de septiembre.
- 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 8 de septiembre.
- Beca Universitaria de 832,50 bolívares el 10 de septiembre.
- Promotoras de Parto Humanizado de 1.110 bolívares el 10 de septiembre.
- Beca Enseñanza Media de 555 bolívares el 10 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 18.720 bolívares el 11 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 17.742 bolívares el 16 de septiembre.
- Corresponsabilidad y Formación de 17.760 bolívares el 16 de septiembre.
- Somos Venezuela de 832,50 bolívares el 18 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 7.800 bolívares el 22 de septiembre.
- Robert Serra de 832,50 bolívares el 22 de septiembre.
- Corresponsabilidad y Formación de 20.850 bolívares el 30 de septiembre.