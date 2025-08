ChatGPT crece a 700 millones de usuarios semanales

ChatGPT, la plataforma de inteligencia artificial de OpenAI, alcanzará esta semana 700 millones de usuarios activos semanales, según informó Nick Turley, directivo de la compañía, en declaraciones difundidas el 4 de agosto. La cifra representa un aumento frente a los 500 millones de usuarios semanales reportados a finales de marzo y cuadruplica el volumen de hace un año, de acuerdo con TechCrunch.

Además, la plataforma procesa 2.500 millones de consultas diarias, un incremento del 150% respecto a diciembre de 2024, según datos confirmados por The Verge.

OpenAI también ha registrado un crecimiento importante de ingresos, con 12.000 millones de dólares anualizados y un ritmo de 1.000 millones mensuales, según un reporte de The Information citado por Reuters (31 de julio de 2025). Sin embargo, prevé un gasto de caja de 8.000 millones de dólares en 2025, reflejo de los desafíos de monetizar un servicio con una base de usuarios mayoritariamente gratuita.

También puede leer: Meta acelera la carrera hacia la superinteligencia con inversiones multimillonarias en IA

OpenAI sostiene que sus herramientas aumentan la productividad en sectores como educación, programación y análisis de datos. En Estados Unidos, el uso profesional de ChatGPT pasó del 8% en 2023 al 28% en 2025, según su informe Unlocking Economic Opportunity.

Aun así, la magnitud de estos datos proviene de la propia empresa y carece de verificación independiente. Estudios externos señalan que los beneficios dependen del tipo de tarea y del nivel de capacitación de los usuarios, lo que mantiene abierto el debate sobre el impacto real de esta tecnología.

This week, ChatGPT is on track to reach 700M weekly active users — up from 500M at the end of March and 4× since last year. Every day, people and teams are learning, creating, and solving harder problems. Big week ahead. Grateful to the team for making ChatGPT more useful and…

— Nick Turley (@nickaturley) August 4, 2025