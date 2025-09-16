Banco de España eleva al 2,6% la previsión de crecimiento del PIB en 2025

El Banco de España revisó al alza su previsión de crecimiento para la economía española en 2025, hasta el 2,6%, dos décimas más que en el ejercicio de junio. El organismo atribuye el ajuste al mayor dinamismo observado en el segundo trimestre y a los indicadores adelantados que confirman un avance similar en el tercero.

El PIB creció un 0,7% en el segundo trimestre, por encima del 0,6% registrado en los tres primeros meses del año. Para el tercer trimestre, las estimaciones apuntan a una tasa intertrimestral de entre el 0,6% y el 0,7%. El crecimiento sigue apoyado en la demanda interna, mientras que el sector exterior mantiene una aportación negativa.

Las previsiones para los próximos años se mantienen en un 1,8% en 2026 y un 1,7% en 2027. El Banco de España señala que el empleo se moderará en consonancia con la desaceleración de la actividad, aunque acompañado de una ligera recuperación de la productividad.

Inflación prevista

La inflación promedio en 2025 se situaría en el 2,5%, una décima más que en la estimación anterior, por el encarecimiento de la energía y de algunos alimentos. El organismo prevé que la tasa descienda al 1,7% en 2026 y que repunte al 2,4% en 2027, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo régimen europeo de comercio de emisiones.

El informe advierte de que los riesgos para la actividad se mantienen orientados a la baja, en particular por la evolución del contexto internacional y el aumento de los costes laborales unitarios. Para la inflación, en cambio, los riesgos se consideran equilibrados.

