Perú: producción nacional crece 3,41% en julio

La producción nacional en Perú registró un crecimiento de 3,41% en julio de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El impulso provino de trece sectores productivos, encabezados por Agropecuario, Manufactura, Comercio, Construcción, Minería e Hidrocarburos, Transporte y Servicios, que juntos explican más del 70% del avance total.

El sector Agropecuario se destacó con un incremento de 8,49%, gracias al dinamismo del subsector agrícola (+11,97%). Se registraron mayores cosechas de aceituna, maíz, papa, cacao, haba, caña de azúcar y palta, impulsadas por factores climáticos favorables y mayor superficie cultivada.

Por su parte, la producción pecuaria subió 2,66%, con incrementos en ave, porcino, leche fresca y vacuno.

Pesca y minería también en crecimiento

El sector Pesca experimentó un boom del 34,85%, liderado por el desembarque masivo de anchoveta para harina y aceite, que pasó de 39.203 toneladas en julio de 2024 a 292.148 toneladas en 2025. La pesca de origen continental también se disparó 48,23% por mayor extracción de especies para consumo fresco y congelado.

En Minería e Hidrocarburos, el crecimiento fue de 1,95%, impulsado por la minería metálica (+1,92%) con mayor producción de zinc, estaño, oro, plata y cobre, y por los hidrocarburos (+2,16%) gracias a un aumento del 14,8% en la explotación de petróleo crudo.

Manufactura, construcción y comercio en positivo

El sector Manufactura subió 3,65%, con un desempeño destacado en la elaboración de pescado, productos metálicos y refinación de petróleo, mientras que la industria de bienes de capital creció casi 40%.

La Construcción avanzó 5,03%, favorecida por mayor consumo de cemento y obras privadas e infraestructura pública, mientras que el Comercio creció 2,72%, impulsado por ventas al por mayor de maquinaria, metales y combustibles, y al por menor de productos tecnológicos y farmacéuticos.

También puede leer: Inflación de Perú en agosto de 2025: IPC bajó 0,20%

Transporte, energía y servicios también suman

El Transporte, Almacenamiento y Mensajería aumentó 4,28%, con buen desempeño en transporte terrestre, aéreo y marítimo. El sector Electricidad, Gas y Agua creció 2,07%, liderado por la generación hidroeléctrica y la producción de agua potable, mientras que el gas natural registró una leve caída.

Los Servicios Prestados a Empresas subieron 2,86%, con publicidad, agencias de viajes y actividades profesionales como motor del crecimiento, y el sector Financiero y Seguros mostró un aumento marginal de 0,03% por mayores créditos y depósitos.

Sectores con menor dinamismo

El Alojamiento y Restaurantes se contrajo 0,82%, principalmente por cierre de locales y menor inversión publicitaria, afectando especialmente restaurantes de comida rápida, pollerías y cafeterías.

El sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información apenas creció 0,2%, con buena dinámica en internet y televisión por suscripción, compensando la caída en producción de películas, programación y edición.

En lo que va del año, de enero a julio, la economía creció 3,35%, y en los últimos doce meses, de agosto 2024 a julio 2025, la variación acumulada fue 3,65%, mostrando un crecimiento sostenido impulsado por la diversificación productiva.