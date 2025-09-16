Perú: producción nacional crece 3,41% en julio

septiembre 16, 2025 2:02 PM
Peru

La producción nacional en Perú registró un crecimiento de 3,41% en julio de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El impulso provino de trece sectores productivos, encabezados por Agropecuario, Manufactura, Comercio, Construcción, Minería e Hidrocarburos, Transporte y Servicios, que juntos explican más del 70% del avance total.

El sector Agropecuario se destacó con un incremento de 8,49%, gracias al dinamismo del subsector agrícola (+11,97%). Se registraron mayores cosechas de aceituna, maíz, papa, cacao, haba, caña de azúcar y palta, impulsadas por factores climáticos favorables y mayor superficie cultivada.

Por su parte, la producción pecuaria subió 2,66%, con incrementos en ave, porcino, leche fresca y vacuno.

Pesca y minería también en crecimiento

El sector Pesca experimentó un boom del 34,85%, liderado por el desembarque masivo de anchoveta para harina y aceite, que pasó de 39.203 toneladas en julio de 2024 a 292.148 toneladas en 2025. La pesca de origen continental también se disparó 48,23% por mayor extracción de especies para consumo fresco y congelado.

En Minería e Hidrocarburos, el crecimiento fue de 1,95%, impulsado por la minería metálica (+1,92%) con mayor producción de zinc, estaño, oro, plata y cobre, y por los hidrocarburos (+2,16%) gracias a un aumento del 14,8% en la explotación de petróleo crudo.

Manufactura, construcción y comercio en positivo

El sector Manufactura subió 3,65%, con un desempeño destacado en la elaboración de pescado, productos metálicos y refinación de petróleo, mientras que la industria de bienes de capital creció casi 40%.

La Construcción avanzó 5,03%, favorecida por mayor consumo de cemento y obras privadas e infraestructura pública, mientras que el Comercio creció 2,72%, impulsado por ventas al por mayor de maquinaria, metales y combustibles, y al por menor de productos tecnológicos y farmacéuticos.

También puede leer: Inflación de Perú en agosto de 2025: IPC bajó 0,20%

Transporte, energía y servicios también suman

El Transporte, Almacenamiento y Mensajería aumentó 4,28%, con buen desempeño en transporte terrestre, aéreo y marítimo. El sector Electricidad, Gas y Agua creció 2,07%, liderado por la generación hidroeléctrica y la producción de agua potable, mientras que el gas natural registró una leve caída.

Los Servicios Prestados a Empresas subieron 2,86%, con publicidad, agencias de viajes y actividades profesionales como motor del crecimiento, y el sector Financiero y Seguros mostró un aumento marginal de 0,03% por mayores créditos y depósitos.

Sectores con menor dinamismo

El Alojamiento y Restaurantes se contrajo 0,82%, principalmente por cierre de locales y menor inversión publicitaria, afectando especialmente restaurantes de comida rápida, pollerías y cafeterías.

El sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información apenas creció 0,2%, con buena dinámica en internet y televisión por suscripción, compensando la caída en producción de películas, programación y edición.

En lo que va del año, de enero a julio, la economía creció 3,35%, y en los últimos doce meses, de agosto 2024 a julio 2025, la variación acumulada fue 3,65%, mostrando un crecimiento sostenido impulsado por la diversificación productiva.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.