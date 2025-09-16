Economía de Uruguay crece en el segundo trimestre, pero pierde impulso

La economía de Uruguay se expandió 2,1% interanual en el segundo trimestre de 2025, según el informe Cuentas Nacionales, dado a conocer por el Banco Central del Uruguay. En la comparación con el primer trimestre, registró un aumento de 0,4%, luego de que el Banco Central revisara al alza el crecimiento de enero–marzo, de 3,4% a 3,6%.

El motor principal fue el sector servicios, con buen desempeño en comercio, transporte y actividades profesionales.

Estos logros alcanzaron para compensar la debilidad de la industria manufacturera y la construcción, que mostraron un freno claro. En el agro, la foto fue desigual: algunos cultivos rindieron bien, mientras que otros productos de exportación se vieron afectados.

Gasto

Desde el lado del gasto, el consumo privado en Uruguay sostuvo la actividad gracias a la mejora del empleo y del poder de compra, aunque la inversión perdió fuerza. El crédito más caro y la incertidumbre internacional llevaron a las empresas a postergar decisiones.

En el frente externo, las exportaciones crecieron por mejores precios, pero también lo hicieron las importaciones, dejando un saldo comercial casi neutro.

A valores corrientes, la economía siguió sumando, aunque con el matiz de una inflación más contenida que redujo el impacto nominal.