El INE eleva al 3,5% el crecimiento del PIB español en 2024

El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó este viernes al alza el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España en 2024, que pasó del 3,2% estimado inicialmente al 3,5%, tras incorporar los datos definitivos de la economía.

La revisión también afectó a los años previos. El crecimiento de 2023 se ajustó a la baja, desde el 2,7% al 2,5%, mientras que el dato de 2022 se elevó ligeramente hasta el 6,4%, frente al 6,2% calculado anteriormente.

Estos ajustes confirman que la economía española ha mantenido un ritmo superior al de la eurozona, situándose entre los países más dinámicos del bloque en los últimos años.

Perspectivas de crecimiento para 2025

El Gobierno ya había elevado esta semana su previsión de crecimiento para 2025, del 2,6% al 2,7%, en contraste con la débil expansión que se espera para otras economías europeas. Alemania prevé un avance de apenas el 0,2% y Francia del 0,6%.

La fortaleza económica también ha tenido eco en los mercados financieros. La semana pasada, la agencia S&P Global mejoró la calificación crediticia soberana de España de “A” a “A+”, destacando la mejora de las finanzas exteriores, impulsada por la solidez del sector privado, el elevado nivel de ahorro y la fortaleza de las exportaciones.

Con información de Reuters