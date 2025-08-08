IATA reporta alza interanual de 3,4% en el tráfico aéreo regional en junio

El transporte aéreo en América Latina y el Caribe (LAC) mantuvo su trayectoria ascendente en junio de 2025. Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), la región movilizó 38,3 millones de pasajeros, un aumento interanual del 3,4% —equivalente a 1,3 millones adicionales— y con una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto a mayo.

El impulso vino sobre todo de las aerolíneas con base en LAC, que registraron el mayor crecimiento de tráfico a nivel global ese mes, con un salto del 7,9%.

Brasil encadenó su cuarto mes consecutivo de récord histórico en tráfico doméstico, con 8,22 millones de pasajeros (+11,2% interanual). El transporte aéreo sigue siendo el servicio con mayor deflación acumulada en el año (–28% frente a 2024), lo que ha favorecido la demanda.

La conectividad interna continúa en expansión: en junio se operaron 43 rutas que no existían un año atrás, incluyendo Viracopos–Porto Alegre y Belo Horizonte–Rio de Janeiro (RRJ). En el frente internacional, el país creció 12,8%, impulsado por un aumento del 35% en llegadas de turistas extranjeros por vía aérea.

Argentina y Perú también vuelan alto

Argentina lideró el crecimiento porcentual en la región, con subas del 12% en vuelos domésticos y del 14% en internacionales, alcanzando un récord histórico que superó en 3% el máximo previo de junio de 2019. Destacaron rutas como Buenos Aires–Iguazú (+40%) y Buenos Aires–Neuquén (+37%).

En Perú, el tráfico doméstico marcó récord para un mes de junio con 1,3 millones de pasajeros (+5,2%), mientras que el internacional avanzó 8,3%, con mercados como Colombia (+22%) y Brasil (+13%) liderando el alza. El dato vino acompañado de reducciones de tarifas aéreas tanto nacionales (–1,2%) como internacionales (–2,1%).

México transportó 9,8 millones de pasajeros, un leve retroceso del 0,4% interanual, afectado por un menor dinamismo internacional. El segmento doméstico creció apenas 0,2%, mientras que el internacional —que representa el 47% del total— cayó 1%, arrastrado por la baja del 2,1% en el mercado con Estados Unidos. El crecimiento con Canadá (+12,4%) amortiguó la caída.

Colombia acumuló cinco meses de descensos en el mercado doméstico, con una caída del 4,7% en junio. El internacional, en cambio, creció 9,2%, con aumentos notables hacia Ecuador (+30%) y Brasil (+27%).

Chile logró revertir dos meses de caídas en el segmento interno, con un alza del 4,2%, mientras que el tráfico internacional creció 2,5%.

Caribe y Centroamérica: contrastes

En el Caribe, el tráfico creció 0,9%, con República Dominicana (+1,2%) como mercado líder pese a caídas con EE.UU. y Canadá. El repunte vino de mercados como Colombia (+10%) y Perú (+31%).

En Centroamérica, el avance fue del 4,2%, impulsado por Panamá (+6%), que registró un fuerte crecimiento en conexiones con Argentina (+38%) y Brasil (+12%). Costa Rica, en cambio, tuvo un desempeño marginal (+0,9%), afectada por una caída del 4,5% en llegadas de turistas internacionales.

«Más del 90% del crecimiento neto de pasajeros en el primer semestre provino de mercados dentro de la propia región, confirmando el papel de la aviación en la integración latinoamericana», señaló Peter Cerdá, CEO de ALTA.

Entre enero y junio, el tráfico acumuló 237 millones de pasajeros, con un alza del 3,6% y un 11,2% más de vuelos internacionales entre países de LAC que en el mismo período de 2024.