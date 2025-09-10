Criptomonedas en pausa mientras Wall Street sigue al alza

Las criptomonedas se movieron con cautela este martes, incapaces de replicar el entusiasmo de Wall Street, donde los principales índices volvieron a romper récords. La revisión a la baja de los datos de empleo en EE. UU. enfrió el optimismo, pero al mismo tiempo reforzó la expectativa de que la Reserva Federal empiece a recortar las tasas de interés más pronto que tarde.

Bitcoin (BTC) retrocedió un 0,31%, hasta 111.092 dólares, tras haber tocado los 113.000 dólares en la madrugada. El volumen de negociación creció un 16 % en 24 horas, pero sin traducirse en una dirección clara.

Ethereum (ETH) apenas se movió: sumó un leve 0,02% para cerrar en 4.290 dólares, atrapado en el rango de 4.270–4.381 dólares. Sigue más de 13% por debajo de su techo histórico del mes pasado.

Entre los altcoins, Solana repuntó 1,43 % hasta 216 dólares, Dogecoin ganó 0,33% y XRP se mantuvo plano en 2,95 dólares.

Sacudida en los futuros

La calma en precios contrastó con la tensión en el mercado de derivados: más de 151.000 traders fueron liquidados en un solo día, con pérdidas totales por 309 millones de dólares.

Los largos (alcistas) perdieron casi 180 millones.

Los cortos (bajistas) tampoco se salvaron: 209 millones evaporados.

El interés abierto de Bitcoin subió 1,73 %, lo que junto con la caída del precio refleja entrada de nuevas posiciones bajistas. El ratio Long/Short cayó de 1,01 a 0,70, confirmando que el ánimo se inclinó hacia la defensiva.

