Criptomonedas en pausa mientras Wall Street sigue al alza

septiembre 10, 2025 7:45 AM
Criptomonedas Bitcoin, Ripple El Dorado
Foto: Pixabay

Las criptomonedas se movieron con cautela este martes, incapaces de replicar el entusiasmo de Wall Street, donde los principales índices volvieron a romper récords. La revisión a la baja de los datos de empleo en EE. UU. enfrió el optimismo, pero al mismo tiempo reforzó la expectativa de que la Reserva Federal empiece a recortar las tasas de interés más pronto que tarde.

Bitcoin (BTC) retrocedió un 0,31%, hasta 111.092 dólares, tras haber tocado los 113.000 dólares en la madrugada. El volumen de negociación creció un 16 % en 24 horas, pero sin traducirse en una dirección clara.

Ethereum (ETH) apenas se movió: sumó un leve 0,02% para cerrar en 4.290 dólares, atrapado en el rango de 4.270–4.381 dólares. Sigue más de 13% por debajo de su techo histórico del mes pasado.

Entre los altcoins, Solana repuntó 1,43 % hasta 216 dólares, Dogecoin ganó 0,33% y XRP se mantuvo plano en 2,95 dólares.

Sacudida en los futuros

La calma en precios contrastó con la tensión en el mercado de derivados: más de 151.000 traders fueron liquidados en un solo día, con pérdidas totales por 309 millones de dólares.

  • Los largos (alcistas) perdieron casi 180 millones.
  • Los cortos (bajistas) tampoco se salvaron: 209 millones evaporados.

El interés abierto de Bitcoin subió 1,73 %, lo que junto con la caída del precio refleja entrada de nuevas posiciones bajistas. El ratio Long/Short cayó de 1,01 a 0,70, confirmando que el ánimo se inclinó hacia la defensiva.

Con información de Benzinga

