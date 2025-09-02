Criptomonedas, oro, dólar y petróleo, las oportunidades de Venezuela

Mientras EE. UU. redefine su estrategia financiera, Venezuela enfrenta el dilema de aprovechar el auge del Bitcoin y el oro o quedarse rezagada en la nueva economía global.

Alex Vallenilla.- El próximo 27 de septiembre, la Reserva Federal anunciará las nuevas tasas de interés. En el mercado, las apuestas por un nuevo recorte de 25 puntos básicos, se ubican en 89,7 % al momento de esta nota, según los datos de la herramienta Fed Watch de CME Group (https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html). Esta medida suele tener como consecuencias, debilidad del dólar y el fortalecimiento de los activos de riesgo, como el petróleo.

Para el gobierno de Estados Unidos, un nuevo recorte de tasas va en línea con sus propósitos, ya que la Casa Blanca quiere que la emisión de deuda sea menos costosa que la actual, para reducir su déficit fiscal. Para Miraflores, en Venezuela, un recorte de tasas es positivo también, porque ayuda a dar soporte al precio del petróleo en el contexto actual, evitando caídas pronunciadas.

La era de las criptomonedas

Pero Venezuela está dejando pasar otras oportunidades cuyos fundamentos pueden tener un peso importante en la coyuntura actual, junto a la recuperación del precio petrolero. Veamos.

El gobierno de Donald Trump trata de evadir una crisis de deuda, que tiene en puertas. Hasta ahora, Rusia y Arabia Saudita bombean todo el crudo posible. Esto coincide con las acciones de Trump, de flexibilizar las restricciones petroleras cuando comenzó su mandato. Lo que se entiende en que su gobierno, requiere el mayor flujo petrolero en todo el mundo, para mitigar efectos inflacionarios de la energía. Con menos inflación, se pueden hacer nuevos recortes de tasas de interés, y con tasas más bajas, la Casa Blanca podrá reducir sus costos de financiamiento.

El gobierno de Trump busca recursos para reducir su déficit. Por eso, Estados Unidos se está convirtiendo en el centro mundial de las criptomonedas. La Ley Genius, aprobada en julio de este año, tiene el objetivo de regular las criptomonedas estables y que toda su tecnología sea subyacente para la tokenización de los bonos del Tesoro.

Para tener una idea. Un activo real se puede convertir en token electrónico que podrá circular en una cadena de bloques o “blockchain”. Es decir, un bono del Tesoro de Estados Unidos, puede ser convertido en una criptomoneda y al circular en una cadena de bloques descentralizada, cualquier ciudadano en el mundo podrá tener en su billetera electrónica, activos digitales que representan esos títulos de deuda, con sus beneficios. Esto quiere decir, que no solamente un norteamericano o una institución global podrá tener estos instrumentos de inversión, sino cualquier ciudadano común en cualquier parte del mundo, sin las regulaciones en el territorio estadounidense. Quiere decir que Trump, buscará dinero en todas partes con este mecanismo.

La Ley Genius está teniendo un efecto alcista en la criptomoneda alternativa Ethereum (ETH), desde el pasado mes de abril, con rendimientos de 102% en los últimos seis meses. La razón es que la cadena de bloques que ejecuta contratos inteligentes, sería crucial en ese giro económico global, ya que los bancos tradicionales podrán emitir sus propias criptomonedas estables y estos podrían también ejecutar nodos de validación para sostener a la red y ello implica demanda de tokens ETH. No caben dudas de que, en esta red, se podrían acuñar tokens que representen fracciones de bonos del Tesoro.

Las reservas de oro y su valor

Otro aspecto en el que Trump tiene la vista puesta, es en la devaluación del dólar. Por un lado, si las tasas de interés se recortan, la moneda estadounidense perderá valor. Pero eso le permitirá a la Casa Blanca, mejorar su balanza comercial, promoviendo exportaciones y que muchas empresas se instalen en ese país.

Para apoyar lo anterior, el gobierno de Trump tiene la vista puesta en las reservas de oro almacenadas en Fort Knox. Desde los años 70, el oro que tiene Estados Unidos, está valorizado en sus libros, en 42,22 dólares la onza. Mientras que, en el mercado mundial del oro monetario, una onza cuesta 3.547 dólares. El precio del oro no se ha actualizado desde el gobierno de Richard Nixon, cuando se abandonó el Bretton Woods.

La principal razón de los gobernantes estadounidenses de no actualizar el valor del oro de sus reservas es que así se evitaba enviar un mensaje de devaluación del dólar. Es decir, si el valor del oro de sus reservas se actualizaba, se aceptaba que la divisa estadounidense estaba perdiendo valor, lo que ha sido una clara manipulación por más de medio siglo.

Pero en vista del déficit en el gobierno estadounidense, hay vista a esa posibilidad. Tal como se puede ver en una inusual nota de la Reserva Federal, del pasado 1 de agosto de 2025, en que se sugiere esa idea (https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/official-reserve-revaluations-the-international-experience-20250801.html). Aunque aumentar el valor de las reservas de oro de Estados Unidos, podría enviar un mensaje terrible a los mercados mundiales. El gobierno estaría reconociendo la devaluación del dólar, pero en términos extremos, que sin duda sacudiría los mercados globales en proporciones poco previsibles. Además, se le diría al mundo, cómo han sido engañados con el verdadero valor del dólar, en este caso, frente al oro. Esto, también podría ayudar a que el precio del oro suba como la espuma.

Esa podría ser la razón principal por la que China y Rusia, tienen mucho tiempo comprando todo el oro posible y acumulando enormes reservas. Estos han visto que, incluso, el precio del oro monetario en el mercado, está barato, debido a la manipulación que por décadas mantuvieron los Estados Unidos para imponer su moneda en el mundo.

La oportunidad que Venezuela está perdiendo

La realidad es que Venezuela cada vez recibe menos dólares por cada barril de petróleo, cuya moneda también está perdiendo valor. Este país todavía se enfoca en las divisas norteamericanas y descuida otros sectores importantes actualmente.

Por una parte, en el estado Monagas, se queman enormes cantidades de gas producto de la producción petrolera. Esta energía podría utilizarse para alimentar la minería de Bitcoin, como lo hacen ya grandes petroleras en el mundo. De esta manera, Venezuela entraría en la lucha por el “hashrate”, es decir, por el poder de procesamiento de transacciones del bitcoin, poniéndose a la par de naciones que se están beneficiando de esta tecnología y su economía descentralizada subyacente.

Hasta ahora, los primeros intentos de minar Bitcoin en Venezuela, fracasaron debido a los problemas en el sector cripto y a que los mineros tampoco actualizaron sus equipos, quedando con muy bajo poder de procesamiento para sostener la red. Un ejemplo a seguir es Bhutan, que se ubica en el sexto puesto como país que acumula bitcoin en sus reservas, alcanzando 10.565 BTC.

Otro aspecto es el oro. La explotación de los yacimientos en Venezuela, debe conducir a construir una reserva propia, que permitirá defender el valor de la moneda local y de alguna manera evadir, lo que podría ser la explosión económica global, en caso de que Estados Unidos, finalmente, decida revaluar sus reservas de oro monetario.

@alexvallenilla

