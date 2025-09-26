Cámara de Cumaná propone industrializar Sucre ante caída de la actividad empresarial

La Cámara de Comercio e Industria de Cumaná advirtió sobre el deterioro de la actividad económica en el estado Sucre y llamó a implementar medidas urgentes que permitan industrializar la región, generar empleo y elevar el Producto Interno Bruto (PIB).

El presidente de la organización gremial, Abelardo Kasabdji, sostuvo que la situación actual del empresariado en Cumaná es crítica, debido a la voracidad fiscal, que ha provocado el cierre de negocios y la reducción drástica de operaciones en muchas compañías.

«Estamos viendo denuncias de cierres de empresas y notificaciones de que la gente no puede seguir sobreviviendo a esta voracidad fiscal», declaró en entrevista con Unión Radio.

Empresas mermadas y emprendimientos asfixiados

Kasabdji explicó que las compañías de mayor tamaño están operando muy por debajo de su capacidad: «Algunas trabajan al 30%, otras al 50%, pero muy pocas logran hacerlo al 100%».

Señaló además que el sector comercio es uno de los más golpeados, mientras que el auge de nuevos emprendimientos, que comenzó hace dos años, se enfrenta con un sistema de multas que obstaculiza su formalización. «No les dan un respiro, no les conceden un año sabático para que puedan consolidarse dentro de la formalidad», agregó.

También puede leer: Foro Fedecámaras: la formalización de las empresas es un escalón todavía muy alto

Propuesta: aprovechar el puerto de Sucre

Durante una reciente reunión con la gobernadora Joana Carrillo, la Cámara de Comercio propuso diseñar incentivos que faciliten la industrialización del estado Sucre, incluyendo la liberación de tasas en el puerto regional.

«El puerto de Sucre no pertenece a Bolipuerto, y eso abre una oportunidad para que pueda convertirse en motor de desarrollo, si se aplican políticas que atraigan inversión y faciliten la operación de las empresas», afirmó Kasabdji.

El dirigente gremial insistió en que la reactivación económica de Sucre depende de un mayor entendimiento entre autoridades y empresarios. «Necesitamos diálogo para que las empresas continúen activas, produzcan empleos y paguen impuestos. Sin una base empresarial fuerte, la región no puede salir adelante», subrayó.