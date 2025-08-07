Estos bonos se pagarían hasta el 9 de agosto

El Canal Patria Digital publicó en su cuenta de Telegram un cronograma preliminar de pagos del Sistema Patria, previsto entre el 4 y el 9 de agosto, según una nota del portal Venezuela News. Los beneficios incluidos son:
- Bono Único Familiar: enviado el lunes 4 de agosto por un valor de 1.890 bolívares.
- 100% Amor Mayor: pendiente por entregar.
- Beca Universitaria Media: pendiente por entregar.
- Beca Enseñanza Media: pendiente por entregar.
Al comparar esta lista con el monitoreo que realiza Finanzas Digital sobre la entrega de bonos en los últimos tres meses —basado en las publicaciones oficiales del Canal Patria Digital—, se observa la ausencia del bono de Corresponsabilidad y Formación, uno de los de mayor valor, que suele superar los 110 dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, esta omisión no implica que el beneficio no será entregado, sino que podría activarse en una fecha posterior.
Bonos entregados en los últimos tres meses
Julio:
- Bono Único Familiar de 1.620 bolívares el 2 de julio.
- Corresponsabilidad y Formación de 12.960 bolívares el 3 de julio.
- Robert Serra de 1.068,70 bolívares el 4 de julio.
- 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 7 de julio.
- Beca Enseñanza Media de 405 bolívares el 7 de julio.
- Beca Universitaria de 607,50 bolívares el 7 de julio.
- Ingreso Especial de Vacaciones de 6.160 bolívares el 10 de julio.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 13.800 bolívares el 15 de julio.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 12.880 bolívares el 17 de julio.
- Corresponsabilidad y Formación de 5.400 bolívares el 18 de julio.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 5.750 bolívares el 21 de julio.
- Ingreso Especial de Vacaciones de 6.600 bolívares el 25 de julio.
- Robert Serra de 607,50 bolívares el 26 de julio.
- Corresponsabilidad y Formación de 14.640 bolívares el 30 de julio.
- Cuadrantes de Paz de 9.000 bolívares el 30 de julio.
- Cultores Populares 5.400 bolívares el 31 de julio.
- Ingreso Especial de Vacaciones de 6.600 bolívares el 31 de julio.
Junio:
- Bono Único Familiar (monto que varía según la carga de beneficios) el 3 de junio.
- 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 9 de junio.
- Beca Universitaria de 545,60 bolívares el 10 de junio.
- Beca Enseñanza Media de 363,75 bolívares el 10 de junio.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 12.000 bolívares el 13 de junio.
- Corresponsabilidad y Formación de 9.900 bolívares el 14 de junio.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 11.200 bolívares el 16 de junio.
- Somos Venezuela de 545,60 bolívares el 18 de junio.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 5.000 bolívares el 20 de junio.
- Corresponsabilidad y Formación de 12.216 bolívares el 27 de junio.
- Cuadrantes de Paz de 7.875 bolívares el 27 de junio.
- Cultores Populares de 4.850 bolívares el 30 de junio.
Mayo:
- Corresponsabilidad y Formación de 10.440 bolívares el 8 de mayo.
- 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 13 de mayo.
- Beca Universitaria de 523 bolívares el 13 de mayo.
- Beca Enseñanza Media de 348,75 bolívares el 14 de mayo.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 11.280 bolívares el 15 de mayo.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 10.528 bolívares el 17 de mayo.
- Somos Venezuela de 523,10 bolívares el 19 de mayo.
- Chamba Juvenil de 523,10 bolívares el 19 de mayo.
- Poder del Pueblo de 465 bolívares el 20 de mayo.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 4.830 bolívares el 21 de mayo.
- Economía Familiar de 279 bolívares el 29 de mayo.
- Cuadrantes de Paz de 7.050 bolívares el 29 de mayo.
- Corresponsabilidad y Formación de 14.250 bolívares el 30 de mayo.
- Venezuela Nueva de 465 bolívares el 30 de mayo.