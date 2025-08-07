Estos bonos se pagarían hasta el 9 de agosto

El Canal Patria Digital publicó en su cuenta de Telegram un cronograma preliminar de pagos del Sistema Patria, previsto entre el 4 y el 9 de agosto, según una nota del portal Venezuela News. Los beneficios incluidos son:

Bono Único Familiar : enviado el lunes 4 de agosto por un valor de 1.890 bolívares.

: enviado el lunes 4 de agosto por un valor de 1.890 bolívares. 100% Amor Mayor : pendiente por entregar.

: pendiente por entregar. Beca Universitaria Media : pendiente por entregar.

: pendiente por entregar. Beca Enseñanza Media: pendiente por entregar.

Al comparar esta lista con el monitoreo que realiza Finanzas Digital sobre la entrega de bonos en los últimos tres meses —basado en las publicaciones oficiales del Canal Patria Digital—, se observa la ausencia del bono de Corresponsabilidad y Formación, uno de los de mayor valor, que suele superar los 110 dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, esta omisión no implica que el beneficio no será entregado, sino que podría activarse en una fecha posterior.

Bonos entregados en los últimos tres meses

Julio:

Junio:

Mayo: