Cuadra Casa de Bolsa: subasta de frecuencias 5G en la BVC «culminó con éxito»

Cuadra Casa de Bolsa S.A. en alianza con Movilnet, de la mano con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) y la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), informó que culminó con éxito la segunda subasta del espectro radioeléctrico de 2025.

Este proceso, autorizado por Conatel y ejecutado a través de la plataforma de la BVC, asignó bloques de frecuencia esenciales para el despliegue de tecnologías 5G, marcando un hito en la modernización de las telecomunicaciones en Venezuela.

La subasta, realizada los días 10 y 11 de septiembre en las instalaciones de la BVC, adjudicó los bloques CC y DD (50 MHz cada uno) a Movilnet por un monto de 86,92 millones de dólares cada uno.

«Este evento no solo impulsa la modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones sino que también demuestra la convergencia entre el sector telecomunicaciones y el mercado de valores para fomentar el desarrollo económico del país», afirmó Cuadra Casa de Bolsa en una nota de prensa.

También puede leer: Cantv y Movilnet ganan los bloques de frecuencia subastados en la BVC