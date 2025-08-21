Cuatro empresas de telecomunicaciones participan en nueva subasta de bloque radioeléctrico

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

Cuatro empresas de telecomunicaciones venezolanas participan en una nueva subasta de espectro radioeléctrico en el país. Este jueves 21 de agosto se llevó a cabo en la sede de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), el proceso de entrega de los sobres por parte de las compañías interesadas en cuatro bloques de frecuencia.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) puso en marcha la licitación de nuevos bloques de frecuencia «allanando el camino hacia la tecnología 5G en Venezuela», según indicó en nota de prensa. Se trata de los bloques CC, DD, FF y GG, que estarán disponibles para los operadores interesados a partir de septiembre de 2025.

A las operadoras estatales Cantv y Movilnet, así como la privada Movistar se suma la empresa Simple. Esta última compañía cuenta con servicios de televisión, streaming e internet por fibra óptica, por lo que se espera que ofrezca algún otro producto.

Las operadoras debieron adquirir el pliego de condiciones en Conatel entre el 11 y 18 de agosto, con un costo de 1.000 dólares equivalentes en bolívares a la tasa de cambio oficial.

Este nuevo proceso llega pocos meses después de la primera subasta de 2025, en la que Movistar y Digitel adquirieron bloques BB y HH por un monto conjunto de 123,9 millones de dólares. En paralelo, Telefónica anunció inversiones de $500 millones para ampliar su red 4G y preparar la transición al 5G en Venezuela.

Impacto positivo

El el acto estuvieron presentes el superintendente Nacional de Valores (Sunaval), Carlos Herrera y el presidente de la BVC, José Grasso Vecchio. Igualmente, participaron funcionarios de Conatel y consultores jurídicos de las empresas que participarán en la subasta.

«El impacto de la subasta pública del espectro radioeléctrico en el mercado de valores son múltiples. No solamente permite al Estado maximizar la valoración del espectro, sino también permite a las empresas que van a participar tener una valoración mucho más objetiva del espectro a la cual ellos aspiran obtener», indicó Herrera.

Agregó que la subasta es un proceso totalmente abierto para las empresas que cumplan con los recaudos, económicos, técnicos y legales para el desarrollo de sus propios proyectos asociados a sus servicios de telecomunicaciones. «Todo lo que es el crecimiento del sector de telecomunicaciones, de su mejoramiento tecnológico, del desarrollo de sus nuevas tecnologías asociadas al sector tendrá un impacto en el comercio, industria, manufactura y salud».

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Caracas destacó que el proceso de subasta generará aspectos positivos para las telecomunicaciones y en consecuencia en la actividad económica del país. Informó que de acuerdo al programa de licitación, el inicio formal de la subasta será el 10 de septiembre.

«El cronograma funciona con normalidad, se están cumpliendo los pasos, y esto augura que será un proceso interesante y útil para el país, para la inversión y la mejora del sector y para la posibilidad de mayor actividad económica. Nos complace que se lleve a cabo en nuestra Bolsa de Valores», dijo Grasso Vecchio.

Los bloques en disputa

En términos técnicos, cada bloque equivale a un segmento del espectro radioeléctrico, autopistas invisibles por donde circulan las señales de voz y datos. A mayor “ancho de banda”, más usuarios y mayor velocidad pueden sostenerse de manera simultánea.

Bloque CC: 3 600 – 3 650 MHz, con un ancho de 50 MHz.

Bloque DD: 3 650 – 3 700 MHz, también con 50 MHz.

Bloque FF: 2 540 – 2 560 MHz y 2 660 – 2 680 MHz, un total de 40 MHz pareados.

Bloque GG: 1 700 – 2 100 MHz, con 5+5 MHz.

Los bloques CC y DD destacan por su amplitud (50 MHz cada uno), un tamaño que permite soportar servicios de quinta generación (5G) con velocidades superiores al gigabit y menor latencia.

En cambio, bloques más estrechos como el GG (5 MHz) tienen menos capacidad y suelen destinarse a refuerzos o servicios de cobertura puntual.

«Más espectro equivale a más capacidad para navegar con calidad y velocidad. De concretarse la adjudicación y posterior despliegue, los usuarios podrían experimentar mejoras sustanciales en velocidad de descarga, estabilidad de la red y disponibilidad de servicios avanzados como video en 4K, juegos en la nube y aplicaciones de realidad aumentada», explicó Conatel.

El organismo regulador destacó que aunque aún no hay fechas concretas para el encendido comercial del 5G a gran escala, la asignación de espectro en bandas medias como 3.6 GHz (CC y DD) es un paso fundamental. «Se espera que los operadores aprovechen esta oportunidad para robustecer sus redes y comenzar pruebas de quinta generación en el corto plazo».