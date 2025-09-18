La economía colombiana acelera en julio y crece 4,3% interanual

La economía colombiana tomó un segundo aire en julio. Según el más reciente Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) publicado por el DANE, la actividad económica creció 4,33% frente al mismo mes de 2024, la mayor variación anual en lo corrido del año.

El repunte se apalancó principalmente en las actividades terciarias —servicios, comercio, transporte, finanzas y administración pública—, que crecieron 5,55% y aportaron casi la mitad del impulso total. En contraste, las actividades primarias, que agrupan agricultura y minería, retrocedieron 1,62% y restaron dinamismo.

Pisando el acelerador

En términos mensuales, el ISE ajustado por estacionalidad subió 2,86% respecto a junio, una señal clara de que la economía pisa el acelerador tras varios meses de crecimiento moderado. De enero a julio, el avance acumulado es de 2,7%, cifra superior al 1,44% registrado en igual periodo de 2024.

El detalle sectorial muestra luces y sombras. La industria y la construcción (actividades secundarias) crecieron 4,32% anual, mientras que ramas de servicios como comercio, alojamiento y transporte avanzaron 6,69%, y la administración pública y la educación aportaron un notable 7,04%. El sistema financiero, por su parte, se expandió 6,58%.

Aunque el agro y la minería siguen rezagados, el buen momento de servicios y manufactura explica que el ISE se haya consolidado en terreno positivo.

El DANE recuerda que estas cifras son preliminares y estarán sujetas a revisión, pero confirman una tendencia: Colombia avanza hacia un segundo semestre con mayor tracción económica, de la mano de los servicios, pese a los tropiezos del sector primario.