Especialista advierte que no declarar operaciones con criptoactivos puede constituir ilícito penal

El uso de criptoactivos como mecanismo financiero o medio de intercambio debe estar debidamente registrado en la contabilidad de las personas y empresas, de lo contrario podría derivar en sanciones legales. Así lo advirtió Francisco Camero, auditor especialista tributario.

«El solo hecho de que no se presenten, no se declare que manejas operaciones criptofinancieras estás incurriendo en un ilícito. Lo llamamos un ilícito formal porque no me lo has presentado en los estados financieros y así lo establece el Código de Comercio, que en su artículo 32 en adelante exige la presentación de información financiera y libros contables», explicó Camero en Fedecámaras Radio.

El especialista destacó que, además de los ilícitos formales, también pueden generarse ilícitos materiales e incluso penales, según lo previsto en el Código Orgánico Tributario, especialmente en casos donde se desconoce el origen de los fondos o se administran capitales de terceros sin control.

Normativas contables para criptoactivos: valor razonable y registro obligatorio

Camero señaló que en Venezuela ya se han establecido lineamientos para el registro y reconocimiento de operaciones con criptoactivos en los estados financieros, con el apoyo de la Federación de Colegios de Contadores Públicos. En ese sentido, recordó que el Boletín de Aplicación Número 12 establece los criterios para la valorización de estos activos digitales, combinando el valor de adquisición y el valor razonable (valor de mercado).

Precisó que dicha normativa es especialmente relevante en un contexto donde muchas empresas utilizan criptoactivos como mecanismo de intercambio o reserva de valor, ante las dificultades para acceder a divisas tradicionales.

La transparencia es la clave

Uno de los mayores retos para los auditores, según Camero, es la opacidad en la información sobre wallets (billeteras virtuales) y transacciones, lo que puede dificultar los procesos de revisión financiera.

«Es crucial que los clientes sean transparentes sobre sus operaciones criptofinancieras. Si no proporcionan el hash de sus wallets —es decir, el identificador alfanumérico que permite rastrear una billetera en la red blockchain— se nos complica enormemente el proceso de auditoría y valoración de activos», advirtió.

El especialista reiteró que la formalización contable de las actividades cripto no es opcional, sino una obligación legal, y que la falta de cumplimiento puede escalar desde faltas administrativas hasta delitos penales.