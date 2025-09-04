Déficit comercial de EEUU se dispara a $78.300 millones en julio

El déficit de bienes y servicios de Estados Unidos (EEUU) se situó en 78.300 millones de dólares en julio de 2025, un aumento de 19.200 millones respecto a los 59.100 millones revisados de junio, según datos publicados conjuntamente por la Oficina del Censo y la Oficina de Análisis Económico de EEUU.

El aumento se debe principalmente al incremento del déficit de bienes, que subió 18.200 millones hasta 103.900 millones, mientras que el superávit de servicios disminuyó en 1.100 millones, hasta 25.600 millones.

En julio, las exportaciones estadounidenses alcanzaron 280.500 millones de dólares, apenas 800 millones más que en junio, mientras que las importaciones subieron a 358.800 millones, un incremento de 20.000 millones.

Entre los bienes exportados destacaron los bienes de capital, accesorios de computadoras y aeronaves civiles, mientras que disminuyeron las exportaciones de maquinaria de excavación y metales terminados. Por el lado de los servicios, aumentaron los ingresos por transporte y propiedad intelectual, y disminuyó el gasto en viajes.

En importaciones de bienes, los aumentos se concentraron en suministros industriales, oro no monetario y bienes de capital, mientras que bajaron las importaciones de semiconductores, vehículos automotores y productos farmacéuticos. Los servicios importados crecieron principalmente en transporte, viajes y servicios empresariales.

Déficit por países

Entre los principales déficits comerciales de julio, sobresalen México (16.600 millones), Vietnam (16.100 millones) y China (14.700 millones). Por el contrario, se registraron superávits con países como Países Bajos (4.800 millones), Sudamérica en conjunto (4.600 millones) y Hong Kong (1.900 millones).

De manera destacada, el déficit con China aumentó 5.300 millones hasta 14.700 millones, mientras que el déficit con Suiza subió 7.600 millones hasta 7.700 millones, debido a un fuerte aumento de las importaciones.

Tendencias trimestrales

En el segundo trimestre de 2025, se observaron cambios significativos en los saldos con algunos socios comerciales. El superávit con Suiza pasó de un déficit de 51.900 millones en el primer trimestre a un superávit de 14.800 millones, gracias a un aumento de las exportaciones y una fuerte caída de las importaciones. Por su parte, el déficit con la Unión Europea disminuyó de 51.700 millones a 24.900 millones, mientras que el déficit con Taiwán aumentó a 33.700 millones.

En términos acumulados del año, el déficit de bienes y servicios creció 30,9%, impulsado por un aumento de 10,9% en las importaciones, que superó el incremento de 5,5% en las exportaciones. Estos datos reflejan presiones persistentes sobre la balanza comercial estadounidense, con aumentos importantes en importaciones de bienes industriales y de consumo, mientras que los servicios continúan generando un superávit parcial que mitiga el déficit total.