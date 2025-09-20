Delcy Rodríguez anuncia más de 10 mil productos disponibles para exportación no petrolera

septiembre 20, 2025 12:56 PM
Delcy Rodríguez trabajadores FMI
Foto: Prensa Presidencial

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó este viernes 19 de septiembre que Venezuela cuenta con más de 10 mil productos nacionales listos no solo para el consumo interno, sino también para la exportación no petrolera.

Así lo aseguró durante una reunión con el Gabinete Económico. Rodríguez destacó que, pese a las restricciones de Estados Unidos, «múltiples naciones y mercados» han mostrado interés en los bienes venezolanos.

Asimismo, presentó un balance positivo de la economía, destacando el abastecimiento agroalimentario y la recuperación de la industria nacional.

En este contexto, anunció que desde el 1° de octubre iniciarán las ferias navideñas, con el objetivo de garantizar productos a las familias venezolanas. También adelantó que el país celebrará el Día Mundial del Turismo con actividades enfocadas en la protección de las zonas turísticas.

Rodríguez resaltó además el crecimiento de los motores de Hidrocarburos y Minería, indicando que este último se ha convertido en el segundo sector con mayor aporte al PIB nacional. Finalmente, afirmó que la política de sustitución de importaciones ha permitido un ahorro de divisas y «buenos resultados» para la economía.

Asimismo, ratificó la denuncia ante organismos internacionales por el reciente ataque a una embarcación pesquera en aguas territoriales, donde nueve pescadores fueron privados de su libertad y amedrentados por un buque de guerra estadounidense.

«Esto amenaza la actividad económica de nuestro gran Mar Caribe, no solamente de Venezuela, sino de todos los países del Caribe que se han sumado a este llamado y a esta denuncia que ha hecho la nación», aseveró.

Con información de Venezolana de Televisión

