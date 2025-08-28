Gobierno analiza estrategia de sustitución de importaciones

La vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con el Comité de Comercio Exterior (Comex) para hacer un balance de las políticas económicas, puestas en marcha por Nicolás Maduro, en materia de ahorro de divisas.

A través de redes sociales, Rodríguez destacó que las acciones implementadas por la administración han contribuido a consolidar un «nuevo modelo económico» que prioriza la producción nacional y busca garantizar el abastecimiento pleno de bienes en el país.

Durante el encuentro, se revisó el mecanismo de sustitución de importaciones, considerado estratégico para ahorrar divisas y promover la diversificación económica. Asimismo, la vicepresidenta señaló que estas políticas buscan incentivar la producción local y reducir la dependencia de bienes importados.

En junio, Rodríguez acusó un «recalentamiento de la economía» y definió que los sectores de alimentos y salud, incluyendo medicamentos, tendrán prioridad en la asignación de divisas. En cambio, el consumo suntuario —bienes y servicios no esenciales— quedará fuera del esquema de prioridades del Banco Central de Venezuela.

En esa ocasión, la funcionaria reiteró la necesidad de diversificar la economía venezolana. «Venimos de un proceso franco de recuperación, pero aún dependemos de las divisas que genera la industria de petróleo, del gas y la petroquímica».

