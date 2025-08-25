Delcy Rodríguez: No hay sector económico que esté decreciendo, «todos están creciendo»

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

La vicepresidenta del área económica, Delcy Rodríguez, afirmó que todos los sectores productivos de Venezuela se han recuperado. Dijo que muestran resultados positivos de crecimiento en el segundo trimestre de 2025. En una sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva este lunes 25 de agosto en la sede de Pdvsa, dijo que el nivel de abastecimiento se mantiene en 98% y que se logró disminuir las importaciones en pro de la producción nacional.

«Hemos recuperado el aparato productivo (…) Venimos de un crecimiento del primer semestre, como lo indica el Banco Central de Venezuela, de un crecimiento de 7,71% (…) Me puse a revisar producto por producto, sector por sector y la buena noticia es que no hay ningún sector que esté decreciendo, todo están creciendo. Recuperación de la producción petrolera; pero también del gas, de la petroquímica (…) en las industrias básicas, el hierro muestra un crecimiento extraordinario, en oro, en carbón», aseguró Rodríguez.

En el consejo de economía estuvieron presentes representantes de Fedecámaras (Felipe Capozzolo), Conindustria, Fedeindustria, Asociación Bancaria de Venezuela, la Asociación Nacional de Supermercados y Afines (ANSA) y Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea).

También acompañaron a Rodríguez, la ministra de Finanzas, Anabel Pereira y el superintendente del Seniat, José David Cabello. Otros funcionarios presentes el presidente de Petróleo de Venezuela, Héctor Obregón; ministros del área económica y representantes de la banca pública.

«Tengo la certeza que el programa de recuperación económica de 2018 ya tenía un blindaje, ya tenía un plan para la coyuntura. Nos ha hecho fuertes, nos ha hecho resistentes y resilientes, porque hemos encontrado caminos propios (…) Hemos demostrado que sí podemos, que tenemos con qué», agregó la alta funcionaria.

Al hacer un balance sobre los resultados de diversas áreas productivas, destacó que el sector de los medicamentos tuvo un crecimiento de 27,32%; el comercio de 7,72% y el turismo de 70,84%. Mientras que la producción de oro de las empresas estatales tuvo un aumento de 158% y de 52% en el sector privado. «Venezuela tiene las mayores reservas de oro».

Otros datos en alimentos

-Pollo: 14%

-Cerdo: 4%

-Leche de búfala: 10%.

-Leche vacuna: 2%.

-Huevos: 2%.

-Cereales: 70%.

-Frutas: 51%.

-Granos: 6%.

-Hortalizas: 73%.

-Raíces y tubérculos: 58%.

-Oleaginosas: 9%.

«Un 90% de los productos que están en los anaqueles son de producción nacional (…) Hay 1.085 nuevos productos en anaqueles, un 7% más que en el mismo periodo del año pasado», dijo.

También resaltó un alza del 20% en las transacciones comerciales. A pesar de estos datos, la vicepresidenta no compartió el resultado de la actividad económica en general del segundo trimestre.

«Hemos escuchado a los sectores»

Delcy Rodríguez afirmó que el sector privado supo cómo «sortear con éxito el bloqueo criminal», al ubicar al país como el de «mayor crecimiento de la región».

Destacó que continúa «la agresión contra nuestro país. Venezuela es hoy víctima sin duda de una agresión psicológica sin precedente. Todos los días pendientes de un barco, y la verdad es que los barcos que están saliendo son los de petróleo. Algunos de ellos salieron de Chevron para los Estados Unidos. Los barcos que van a otros continentes o a países del ALBA con comida, con alimentos, con fertilizantes, con producto de la construcción. Esos son los barcos se los que nosotros estamos pendientes».

Aseguró que parte de ese logro económico es gracias a los encuentros entre el sector público y privado en las sesiones del consejo de economía y donde -a su juicio- se han tomado atención a los planteamientos de los empresarios. «Hemos escuchado a los sectores», dijo a pesar de que aún quedan muchas propuestas de los gremios que no han sido aprobadas por las autoridades económicas.

También se está a la espera de algunas decisiones económicas para recuperar los ingresos salariales de los trabajadores (un alza del salario mínimo). Además de acciones en materia tributaria (bajar la presión impositiva), en financiamiento (bajar el encaje legal) y para estabilizar la tasa de cambio y la inflación.

La vicepresidenta no comentó acciones concretas a seguir en el plano económico. Sin embargo, acotó que hay consenso en el país contra las restricciones que ha impuesto Estados Unidos a diversas áreas económicas y a organismos estatales. «En este Consejo Nacional de Economía debemos estar listos para producir ante cualquier tipo de agresión que se venga contra Venezuela».