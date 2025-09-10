Producción de calzado: autoridades destacan avances, sector privado alerta sobre caída

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó la fábrica de calzado de Kickers en Catia, Caracas, en el marco del Plan Escolar y destacó que “por encima de todo, Venezuela produce”.

Durante la visita, Rodríguez supervisó también el Plan Z, iniciado en 2019 para garantizar el acceso a calzado y vestimenta a los sectores más vulnerables. Además, resaltó la importancia del sector privado en la generación de empleo juvenil, señalando que la fábrica forma parte del programa de aprendices del Inces, que brinda formación y primer empleo a jóvenes.

“Estas visitas muestran el diálogo permanente con los sectores productivos del país y cómo se impulsa el crecimiento económico”, afirmó la funcionaria, según la cuenta en Instagram de la Vicepresidencia.

Perspectiva del sector privado

En contraste, la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes (Cavecal) ha reportado una disminución en la producción nacional durante el primer semestre de 2025, afectada por el contrabando y la liberalización de aranceles, que ha favorecido la entrada de productos importados.

Tony Di Benedetto, presidente de Cavecal, señaló que la industria no alcanzó los niveles productivos del año pasado y advirtió que la recuperación en el segundo semestre podría ser lenta.

«Estamos por debajo del año pasado, y aunque tradicionalmente el segundo semestre es más dinámico, esta vez será lento», explicó en entrevista con Unión Radio.

A pesar de este panorama, Di Benedetto destacó avances tras reuniones con el Ejecutivo, donde se acordaron financiamientos para modernizar maquinaria, lo que podría mejorar la capacidad productiva de las empresas locales. Sin embargo, actualmente menos del 20% de la oferta en el mercado corresponde a producción nacional, según Cavecal, debido al ingreso de calzado importado que compite sin pagar aranceles.