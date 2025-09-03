Delcy Rodríguez insta a industriales a priorizar la producción nacional

La vicepresidenta Delcy Rodríguez visitó este martes las instalaciones de la empresa textilera Lymtex, en la parroquia San Juan, en Caracas, donde llamó al sector industrial a dar mayor prioridad a los productos hechos en el país para atender la demanda de bienes y servicios de la población.

Rodríguez sostuvo que la industria venezolana puede competir en mercados cercanos como Suramérica, el Caribe y Centroamérica, y planteó que el país debe avanzar en el camino de la exportación.

Durante su intervención, destacó que el proceso productivo «no se puede detener» a pesar de las sanciones internacionales y aseguró que la economía nacional ha mostrado 17 trimestres consecutivos de crecimiento, según cifras oficiales.

También felicitó a los trabajadores de Lymtex, compañía con más de 66 años de trayectoria, que participa en programas estatales como el Plan Escolar y mantiene vínculos con instituciones públicas y privadas, reseñó Últimas Noticias.

La funcionaria reiteró que el Ejecutivo busca sustituir importaciones para ahorrar divisas y promover encadenamientos productivos en áreas como la economía comunal, el emprendimiento y la industria.

