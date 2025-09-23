¿Cómo democratizar la inversión Inmobiliaria?

Guillermo García N..- Mucho se habla de cómo impulsar el sector de la construcción y cómo hacer para lograr una mayor participación del ciudadano, tanto en el acceso a una vivienda, como la posibilidad de abrir y democratizar la inversión inmobiliaria. ¿Cómo lograr ese objetivo? Una alternativa de solución es la creación de Fondos de Inversión Inmobiliarios y Entidades de Inversión Colectiva Inmobiliaria.

¿Qué es una Entidad de Inversión Colectiva Inmobiliaria? Es un vehículo de inversión que surge como una alternativa en el sector inmobiliario, especialmente para todos aquellos pequeños y medianos inversionistas y ahorristas que no pueden directamente tomar posiciones en propiedades debido al elevado costo.

La finalidad de la entidad es brindar acceso para que los inversionistas puedan participar de la rentabilidad y apreciación que ofrece una cartera diversificada de inversiones inmobiliarias, al mismo tiempo una protección contra la inflación y la devaluación que descapitaliza los activos monetarios y reduce el poder adquisitivo de los inversionistas. En este sentido, las Entidades Colectivas Inmobiliarias permiten que pequeños y medianos inversionistas que no poseen el capital suficiente para adquirir un inmueble por los elevados costos, puedan con módicas sumas de dinero participar de inversiones inmobiliarias atractivas, rentables y con poder de revalorización en el tiempo que posee la Entidad en su cartera de inversiones.

En el país, el marco legal que los establece y define es la “Ley de Entidades de Inversión Colectiva Inmobiliaria”; estos bajo previa autorización de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL). Para su aprobación como Entidad de Inversión Inmobiliaria; la SUNAVAL evaluará un conjunto de requisitos que deben cumplir los promotores de la Entidad para que estos puedan ser autorizados a efectuar Oferta Pública de las participaciones o unidades de inversión. Entre los requisitos están: experiencia de los promotores de la Entidad en el negocio, capacidad gerencial, financiera y administrativa; récord y trayectoria de los promotores, reputación y solvencia; así como experiencia en el manejo de inversiones y conocimientos del mercado de valores.

El concepto del Fondo es incorporar el negocio inmobiliario en el mercado de valores. Es una nueva visión y forma de ver el negocio inmobiliario y de inversión, es adaptarse a las nuevas corrientes de inversión mundial; así como una alternativa novedosa y válida en tiempos de cambio y competencia para los promotores inmobiliarios y una excelente alternativa de inversión y de diversificación, particularmente para ese pequeño y mediano inversionista que tiene limitado sus opciones de inversión.

A través de las entidades de Inversión Colectiva se podrían desarrollar proyectos residenciales, comerciales, de oficina y turísticos; convirtiéndose la Entidad en un gran inversor institucional y promotor inmobiliario. La entidad también podría incursionar y desarrollar viviendas en alquiler con opción a compra con una Ley que dé garantías.

La Superintendente Nacional de Valores en los últimos años ha venido apoyando el desarrollo del mercado de valores muy positivamente, y ha organizado eventos sobre las oportunidades de inversión y de desarrollo del mercado inmobiliario y de la construcción a través de las Entidades de Inversión Colectiva inmobiliaria y Sociedades en promoción, por lo que la Sunaval estaría incentivando el apoyo a la promoción de entidades de inversión colectiva inmobiliarias, así como la utilización de esquemas de titularización Inmobiliaria, vehículos de inversión novedosos utilizados en los mercados de valores latinoamericanos con éxito, y que brindan soluciones al desarrollo, financiamiento e inversión en el sector construcción e inmobiliario. Esperamos que Superintendencia Nacional de Valores de impulso a estas nuevas opciones e instrumentos de inversión para nuestro mercado de valores, democratizando la inversión en todos los órdenes, y en particular el sector inmobiliario y de la construcción, abriendo posibilidades para que todos los venezolanos puedan acceder a inversiones inmobiliarias rentables con módicos montos de inversión.

