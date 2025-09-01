Eurozona reduce su paro al 6,2%, mínimo anual

La tasa de desempleo de la eurozona se situó en 6,2% en julio de 2025, según datos publicados por Eurostat, lo que supone una ligera mejora frente al 6,3% registrado en junio y al 6,4% de julio de 2024. En el conjunto de la Unión Europea, el desempleo también retrocedió hasta el 5,9%, frente al 6% del mes anterior.

En cifras absolutas, 13,025 millones de personas estaban desempleadas en la UE en julio, de las cuales 10,805 millones pertenecían a la eurozona. El número de parados cayó en 165.000 personas respecto a junio y en 105.000 frente al mismo mes del año pasado.

Mejora en el empleo juvenil

El desempleo juvenil también mostró un descenso. En julio, 2,801 millones de jóvenes menores de 25 años estaban sin trabajo en la UE, de los cuales 2,227 millones correspondían a la eurozona. La tasa de paro juvenil cayó al 14,4% en la UE y al 13,9% en la región euro, reduciéndose en cuatro décimas respecto al mes anterior.

En términos interanuales, el desempleo juvenil bajó en 189.000 personas en la UE y en 155.000 en la eurozona.

Por sexo, la tasa de desempleo femenina en la UE descendió al 6,0%, mientras que la masculina se mantuvo estable en el 5,8%. En la eurozona, el desempleo entre las mujeres fue del 6,4%, frente al 6,1% de los hombres.