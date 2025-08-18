España: la deuda pública baja al 103,4% del PIB pese a crecer en euros

La deuda de las Administraciones Públicas alcanzó en junio de 2025 los 1,69 billones de euros, el equivalente al 103,4% del PIB, según los últimos datos del Banco de España. Aunque en términos absolutos la cifra marcó un nuevo récord —con un crecimiento del 4% interanual—, en porcentaje del PIB se redujo 1,9 puntos respecto al mismo mes de 2024 gracias al avance de la economía.

Por subsectores, el Estado sigue siendo el gran protagonista del endeudamiento: su pasivo subió un 4,5% interanualhasta los 1,53 billones de euros, lo que representa el 93,9% del PIB. También destacó la subida de la Seguridad Social, que disparó su deuda un 8,6% hasta los 126.000 millones de euros (7,7% del PIB).

En cambio, las Comunidades Autónomas apenas aumentaron su deuda un 1,5%, situándose en 343.000 millones de euros (21% del PIB), mientras que las Corporaciones Locales volvieron a dar la nota positiva: su pasivo bajó un 0,6%, hasta los 23.000 millones (1,4% del PIB).

La consolidación —la deuda que se deben entre sí los diferentes niveles de la Administración— se mantuvo en 371.000 millones de euros, un 3,4% más que hace un año.

En definitiva, España sigue aumentando su deuda en términos absolutos, pero el buen comportamiento del PIB está logrando que el peso del endeudamiento sobre la economía vuelva poco a poco a niveles previos a la pandemia.