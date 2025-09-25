Dictamen Cerámica Carabobo, S.A.C.A. | Papeles Comerciales Emisión 2025-I

La Emisión 2025-I de Papeles Comerciales Totalmente Garantizados de Cerámica Carabobo, S.AC.A. ha recibido la calificación «A3». La empresa tiene una trayectoria en el mercado desde 1956. Su objeto es la fabricación, venta y comercialización de productos de cerámica.

Análisis de Desempeño y Rentabilidad

El emisor tiene experiencia en el mercado de valores a través de su posición en renta variable (acciones CCR).

Se observa volatilidad en sus indicadores de rentabilidad durante el periodo analizado. En 2024 registró un margen neto negativo debido a gastos excepcionales por pérdidas por desincorporación y deterioro de activos fijo. Para el año 2025 se evidencia una mejora, los márgenes operativos y netos se han vuelto positivos, indicando una recuperación operativa.

Lo anterior afecta la relación patrimonial en los años 2024 y 2025, encontrándose que el déficit neto acumulado representa el 74,7% y 51,2% del capital social, respectivamente. Por lo cual la empresa debe tomar acciones correctivas para fortalecer su patrimonio.

Entre 2022 y 2023, se observó un incremento en los metros cuadrados vendidos. Sin embargo, para el año 2024, se registró un descenso debido a la paralización de sus operaciones durante un mes y medio, decisión tomada por la gerencia bajo el supuesto de que la producción disponible era suficiente para cubrir la demanda. Para el cierre del ejercicio 2025, las ventas crecieron 12,4%. El emisor indicó que la demanda actual supera a su capacidad productiva.

Liquidez y Estructura Financiera

En los últimos dos años, se observa un deterioro en sus indicadores de liquidez, resultando un capital de trabajo negativo, originado en 2024 por una reducción en sus inventarios y, en 2025 por un incremento en las cuentas por pagar comerciales.

Al corte 2025, los indicadores de cobertura de intereses son positivos y holgados. Sin embargo, la cobertura de servicio de la deuda se encuentra por debajo del valor mínimo ideal, donde el EBITDA sólo cubre el 23% de la deuda actual a corto plazo.

Al momento del análisis de calificación de la Emisión 2025-I se tuvo conocimiento de la Oferta Pública de Toma de Control “OPTC” del 26,16% de las acciones en circulación de Cerámica Carabobo, C.A.

Riesgos y Perspectiva Estable

La presente Emisión incorpora como garantía una Prenda Mercantil sin desplazamiento sobre inventario de productos terminados (valuados en la suma de Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con Sesenta y Seis centésimos de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.347.664,66). El inventario pignorado se encontrará bajo la tenencia y custodia del Emisor en sus almacenes ubicados en Los Guayos, Estado Carabobo.

La actividad del Emisor es susceptible a los efectos de cambios importantes en las condiciones económicas del país, que pueden impactar en los niveles de inflación, política de importación y arancelarias, que afectarían la adquisición de materia prima con proveedores internacionales y la demanda de los consumidores

Hechas estas consideraciones, la Junta Calificadora de Global Ratings asigna la Categoría “A”, Subcategoría “A3” a la presente emisión 2025-I. La perspectiva de calificación a largo plazo es estable. El calificador continuará monitoreando el riesgo global de la empresa para que la calificación refleje fielmente su perfil.

