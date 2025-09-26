México: uso del efectivo se reducirá a la mitad para 2030

Para 2030, el uso del efectivo en México se reducirá a la mitad, impulsado por la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el creciente uso de pagos electrónicos, según proyecciones del Sistema de Transferencias y Pagos (STP).

Actualmente, el 85% de los pagos menores a 500 pesos se realiza en efectivo, mientras que el 10% se hace con tarjetas físicas y apenas el 4% mediante transferencias digitales a través de SPEI, CoDi y Dimo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (Enif).

Digitalización como necesidad para las mipymes

Jaime Márquez, director ejecutivo de desarrollo de negocios en el STP, asegura que “los negocios tienen que digitalizarse. Después de 16 años, ya no somos los únicos hablando sobre esto. En el radar fintech hay 700 empresas tratando de digitalizarse”, durante la plática “Los medios de pago digitales en apoyo a las mipymes”, realizada en la edición de Tala Talks.

La creciente preferencia por pagos digitales obliga a las mipymes a ofrecer estos métodos para aumentar ventas, aunque persisten desafíos, como los costos de las terminales tradicionales y las comisiones asociadas.

David Lask, director general de Tala México, agrega que la falta de educación financiera limita a muchas mipymes a contar con una cuenta bancaria exclusiva para su negocio y todavía predomina la idea de solicitar crédito únicamente en emergencias, cuando podría ser utilizado de manera productiva para inversión, expansión o adquisición de herramientas y mobiliario.

Menos efectivo, mayor seguridad y liquidez

Márquez también advierte que manejar únicamente efectivo incrementa los riesgos de robos e inseguridad. Por ello, proyecta que para 2030 los pagos en efectivo representen solo la mitad del total de transacciones, mientras que los pagos digitales crezcan de manera significativa.

Lask destaca que diversificar los métodos de pago no solo mejora la liquidez de las mipymes, sino que también facilita operaciones inmediatas con clientes y proveedores, impulsando la compra de inventario y la expansión del negocio.

“Para las mipymes, poder recibir ingresos en el momento no solo ayuda a cubrir emergencias, también impulsa la operación y crecimiento diario del negocio”, concluyó Lask.

Con información de El Economista