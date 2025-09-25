Digitel acelera su transformación tecnológica con el despliegue de 5G FWA en Mérida

Tras un despliegue inicial en Nueva Esparta y Barinas, la empresa de telecomunicaciones Digitel avanza en la implementación comercial de su servicio de Internet Fijo 5G (FWA), con Mérida como la nueva ciudad objetivo. Luis Bernardo Pérez, presidente de la operadora, anunció que ya se colocó la primera estación en la urbanización La Pedregosa, con capacidad para conectar aproximadamente 1.200 hogares en un radio de 1,5 kilómetros.

Pérez explicó que los últimos meses se invirtieron en afinar la estrategia comercial y adaptar los sistemas internos. El resultado es una oferta que ofrece al usuario 400 GB de consumo y una velocidad dedicada de 400 Mbps, incluyendo el equipo sin costo inicial bajo un compromiso de permanencia de 12 meses. «Creo que no hay otro operador en Venezuela con una oferta tan interesante como esa», afirmó.

Aclaró que el FWA no compite con la fibra óptica, sino que se complementa con ella. «La fibra óptica nos ayuda a agregar toda esa cantidad de data que producen esas estaciones», aseguró: Destacó que la baja latencia es una característica clave de este servicio 5G.

Pérez también reveló que la infraestructura de radio bases de Digitel está «lista para 5G», lo que facilita y abarata el despliegue, ya que solo se deben adecuar las cabezas de potencia y las antenas.

Nueva aplicación

Como parte de la evolución tecnológica, el presidente de Digitel informó de la incorporación de la e-SIM (SIM digital) a su portafolio, lo que permite a los usuarios activar una línea móvil de forma inmediata y segura mediante reconocimiento facial a través de la aplicación, sin necesidad de una tarjeta física.

«La interacción que vas a tener con la app, donde ya vas a poder comprar un SIM a través de la app con tu reconocimiento facial», destacó Luis Bernardo Pérez. Este servicio estará disponible inicialmente para planes pospago y refuerza la seguridad mediante la autenticación biométrica.

La nueva versión de su app es la primera de telefonía móvil en Venezuela desarrollada con Inteligencia Artificial. Entre sus innovaciones claves: se adquiere una línea 100% digitalmente desde cualquier parte del mundo, un proceso que antes era solo presencial; reconoce documentos, rostros y huellas dactilares; se puede pagar con cualquier método y la eSIM se activa al instante. Estará disponible en App Store y Google Play.

El ejecutivo destacó que Fitleven 2025 recientemente realizado en el Poliedro de Caracas, fue fundamental para presentar hitos, como la introducción de la tecnología 5G y el FWA (Internet Fijo Inalámbrico). Recordó que en ediciones pasadas de la feria se comenzó a hablar de 5G, un concepto que en su momento parecía lejano.

«Donde iba a ser una conexión dedicada súper estable. Lo veían como un enemigo de lo tradicional», comentó. Sin embargo, resaltó que el FWA ha surgido como una solución nativa para las empresas móviles como Digitel, capaz de llevar conexión de alta velocidad a hogares de manera eficiente, rompiendo paradigmas en el país.

El presidente de Digitel subrayó que detrás de estas innovaciones hay una transformación tecnológica profunda en el «corazón» de las operadoras, que incluye la modernización de sistemas de facturación, la migración a voz sobre LTE (VoLTE) y la implementación de inteligencia artificial en la atención al cliente. «Fitelven ha roto hitos cada año con las inversiones que hemos venido haciendo en el sector», afirmó Pérez, vinculando el evento al progreso tangible que beneficia al usuario final.

Con información de Conatel