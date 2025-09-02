Digitel anuncia el lanzamiento de VoLTE que mejora las llamadas de sus usuarios

septiembre 2, 2025 12:50 PM
Digitel

Digitel, líder en innovación tecnológica, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de VoLTE (Voice over LTE), una nueva solución de comunicación que transformará la experiencia de llamadas para usuarios en todo el país.

VoLTE llega para marcar un hito en las telecomunicaciones venezolanas, posicionando a Digitel como la primera operadora en ofrecer esta avanzada tecnología. Con el lanzamiento, la empresa reitera su compromiso de liderar el mercado y de ofrecer a sus clientes soluciones que se adapten a las demandas de hoy en día.

La innovadora solución no solo mejora las llamadas, sino que optimiza la conexión en cada interacción. La calidad de las conversaciones mejora notoriamente con una voz más nítida y fluida, creando una experiencia auditiva superior. Además, las llamadas se establecen en mucho menos tiempo, lo que se traduce en una mayor productividad y una experiencia de usuario más eficiente y sin demoras.

También puede leer: PIB de Brasil crece 0,4% en el segundo trimestre

Más de VoLTE

La tecnología VoLTE también filtra el ruido del ambiente, siendo ideal para llamadas en lugares concurridos porque asegura que la voz se escuche con claridad.

Junto con ello, los usuarios de Digitel podrán mantener una conversación a distancia y al mismo tiempo navegar por internet a la máxima velocidad, sin ningún tipo de interrupciones, permitiendo realizar acciones como compartir documentos, enviar fotos o realizar pagos mientras se mantiene una comunicación en tiempo real.

Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, afirmó: «Con VoLTE no solo mejoramos la calidad de las llamadas, sino que empoderamos a nuestros usuarios para que se mantengan interconectados de una manera más eficiente y productiva, por eso, es un orgullo ser los primeros en ofrecer esta experiencia en Venezuela».

La empresa reitera su compromiso de continuar a la vanguardia tecnológica para ofrecer a sus clientes una experiencia de comunicación eficaz y adaptada a las necesidades del mundo digital actual.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.