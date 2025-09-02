Digitel anuncia el lanzamiento de VoLTE que mejora las llamadas de sus usuarios

Digitel, líder en innovación tecnológica, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de VoLTE (Voice over LTE), una nueva solución de comunicación que transformará la experiencia de llamadas para usuarios en todo el país.

VoLTE llega para marcar un hito en las telecomunicaciones venezolanas, posicionando a Digitel como la primera operadora en ofrecer esta avanzada tecnología. Con el lanzamiento, la empresa reitera su compromiso de liderar el mercado y de ofrecer a sus clientes soluciones que se adapten a las demandas de hoy en día.

La innovadora solución no solo mejora las llamadas, sino que optimiza la conexión en cada interacción. La calidad de las conversaciones mejora notoriamente con una voz más nítida y fluida, creando una experiencia auditiva superior. Además, las llamadas se establecen en mucho menos tiempo, lo que se traduce en una mayor productividad y una experiencia de usuario más eficiente y sin demoras.

Más de VoLTE

La tecnología VoLTE también filtra el ruido del ambiente, siendo ideal para llamadas en lugares concurridos porque asegura que la voz se escuche con claridad.

Junto con ello, los usuarios de Digitel podrán mantener una conversación a distancia y al mismo tiempo navegar por internet a la máxima velocidad, sin ningún tipo de interrupciones, permitiendo realizar acciones como compartir documentos, enviar fotos o realizar pagos mientras se mantiene una comunicación en tiempo real.

Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, afirmó: «Con VoLTE no solo mejoramos la calidad de las llamadas, sino que empoderamos a nuestros usuarios para que se mantengan interconectados de una manera más eficiente y productiva, por eso, es un orgullo ser los primeros en ofrecer esta experiencia en Venezuela».

La empresa reitera su compromiso de continuar a la vanguardia tecnológica para ofrecer a sus clientes una experiencia de comunicación eficaz y adaptada a las necesidades del mundo digital actual.