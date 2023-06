Digitel anuncia las tarifas para sus planes de junio 2023: consulte los precios

La compañía de telefonía móvil Digitel, presentó las tarifas de sus planes y paquetes de datos que están en vigencia este mes de junio de 2023.

Los cambios se pueden consultar en la plataforma en línea de Digitel y se aplicarán a los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 1.1. GB e Inteligente Plus 2 GB.

A continuación, se presentan los nuevos precios y su equivalente al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) del lunes 5 de junio de 2023:

Plan Radicall Plus: Bs 13,50 o USD 0,51.

Plan Inteligente Plus 1.1 GB: Bs 41,01 o USD 1,54

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs 74,59 o USD 2,80

Cabe recordar que la recarga mínima que puede realizar un cliente prepago, desde cualquier entidad bancaria, es de Bs 30 o US$ 1,12 y la máxima es de Bs 2.000 o US$ 75,21.

Paquetes de Datos Digitel 2023

Disponibles para líneas móviles e Internet móvil en las modalidades postpago, prepago o prepago flexible. Van desde 10 GB x US$ 10 hasta 200 GB por US$ 150 para navegar en la red 4G LTE.

Fuente: Arepa Tecnológica