Digitel avanza con la IA para el desarrollo de sus servicios tecnológicos

La empresa de telecomunicaciones Digitel continúa su apuesta en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como centro de su estrategia para evolucionar. En ese sentido, afirman que han podido mutar de ser solo un proveedor de telefonía móvil a una compañía integral para ofrecer también soluciones y servicios tecnológicos en pro de los usuarios.

En el marco de la tercera edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven) a celebrarse en las próximas semanas, Digitel ofreció una master class titulada «El poder de la Inteligencia Artificial», dictada por Gabriel Díaz, vicepresidente de Tecnología de la Información de la operadora venezolana.

Díaz compartió con asistentes presenciales y público conectado vía streaming cómo la inteligencia artificial está transformando las telecomunicaciones, con aplicaciones para la automatización de operaciones, la atención al cliente, la optimización de redes, el análisis predictivo y la personalización de servicios.

A su juicio, en Venezuela la IA representa una oportunidad clave para enfrentar los retos de infraestructura, conectividad y eficiencia.

«La inteligencia artificial no es una promesa a futuro, es una realidad que, implementada con visión estratégica, puede ayudarnos a optimizar recursos, mejorar la resiliencia operativa y ofrecer experiencias más ágiles, seguras y personalizadas para nuestros clientes», dijo.

La estrategia de Digitel se alinea con las tendencias globales en el despliegue del 5G en la región, donde países como Chile, México y Brasil ya han avanzado. La empresa apuesta por el Fixed Wireless Access (FWA), una tecnología 5G diseñada para llevar conectividad de alta velocidad directamente a los hogares, una estrategia que, a diferencia de otras, busca atender una necesidad real del mercado local. «El futuro de las telecomunicaciones es inteligente, y Digitel está listo para liderarlo», afirmó Díaz.

Experiencia más humana

Gabriel Díaz agregó que con el uso de la IA se pudo optimizar significativamente la gestión de la red y al utilizar algoritmos de Machine Learning. Con ella se logra analizar grandes volúmenes de datos para identificar puntos de congestión o de alta demanda. Esto le permite asignar de forma más eficiente el espectro radioeléctrico, y así garantizar un servicio de calidad para todos sus usuarios.

Para el cliente, la IA le está redefiniendo la experiencia con el servicio de la operadora, ya que Digitel quiere dejar atrás la interacción robótica para acercarse a sus usuarios de una forma más proactiva y humana. La IA es la clave para ofrecer una comunicación diferente, personalizada.

En lugar de planes genéricos, el sistema cognitivo de Digitel analizará las necesidades e intenciones del cliente para crear ofertas «a la carta». Por ejemplo, si un usuario viaja a una nueva ciudad, la IA podrá ofrecerle un plan de datos temporal que se ajuste a sus hábitos de consumo en ese lugar.

Fitelven: un espacio de colaboración

Fitelven 2025, que se desarrollará del 18 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas, reúne a empresas, especialistas, representantes gubernamentales, medios de comunicación y público general para debatir sobre tendencias como 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad y transformación digital.

Este encuentro se consolida como la principal vitrina tecnológica de Venezuela, fomentando la innovación, el intercambio de conocimiento y la construcción de alianzas estratégicas que impulsen el progreso del país.

La participación de Digitel en Fitelven se centra en una propuesta experiencial e inmersiva que integra sus principales focos en la implementación de 5G, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la integración de la inteligencia artificial en su modelo de negocio como palanca para optimizar la experiencia del cliente, agilizar procesos internos, potenciar canales digitales y habilitar nuevas soluciones digitales.

A través de estas iniciativas, la empresa reafirma su compromiso con los venezolanos, demostrando cómo la tecnología puede convertirse en motor de desarrollo y en transformación social y productiva.