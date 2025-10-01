Digitel permite la compra y activación de líneas móviles a través de su App

Digitel anuncia el lanzamiento de una nueva funcionalidad en su aplicación móvil (App Digitel) que permite a los usuarios comprar y activar líneas móviles eSIM de forma completamente digital y hacer uso de su línea de forma inmediata. Esta implementación reafirma el liderazgo de la operadora en innovación tecnológica, al ofrecer una experiencia de autogestión a la par de los servicios disponibles en el resto del mundo, y marca un importante avance para el acceso a las telecomunicaciones en el país.

Con esta nueva funcionalidad, cualquier cliente (actual o potencial) podrá comprar y activar una línea móvil eSIM directamente desde su teléfono, sin necesidad de acudir a un espacio físico, porque es como tener un Centro de Atención de bolsillo. El proceso es automatizado, seguro y cumple con la normativa vigente, diversificando la forma en que los usuarios acceden a los servicios de conectividad y por ende cerrando la brecha digital, todo gracias a nuestros avances en la incorporación de inteligencia artificial en nuestra plataforma. — Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel

La adquisición digital de líneas móviles eSIM se realiza a través de la App de Digitel, mediante un proceso de verificación biométrica que incluye reconocimiento facial con prueba de vida y captura de huella dactilar utilizando la cámara del dispositivo, gracias a algoritmos avanzados de reconocimiento de imágenes. Esta tecnología permite validar la identidad del usuario de forma remota, con altos estándares de seguridad y confiabilidad.

Transformación digital

El sistema incorpora múltiples capas de protección, incluyendo autenticación multifactor, encriptación avanzada y auditorías automatizadas. Su arquitectura distribuida garantiza la integridad de los datos, mediante mecanismos de redundancia.

Entre los beneficios claves de esta funcionalidad destacan:

Activación de líneas móviles eSIM desde donde te encuentres, sin necesidad de presencialidad.

desde donde te encuentres, sin necesidad de presencialidad. Verificación biométrica con inteligencia artificial para prevenir suplantaciones.

con inteligencia artificial para prevenir suplantaciones. Infraestructura tecnológica basada en estándares internacionales de seguridad.

Cumplimiento normativo local e internacional.

Disponibilidad inmediata para el uso de la línea para los clientes actuales y nuevos.

para el uso de la línea para los clientes actuales y nuevos. Acceso inmediato a conectividad para visitantes internacionales.

“Este lanzamiento representa un paso importante en la evolución de nuestros servicios, al facilitar el acceso a la conectividad de forma digital y segura. Reafirma nuestro compromiso con la innovación y con ofrecer soluciones alineadas con las necesidades actuales de nuestros usuarios,” concluyó Pérez.

Con esta iniciativa, Digitel continúa fortaleciendo su propuesta de valor basada en la transformación digital, consolidando su posición como una empresa que impulsa el desarrollo tecnológico del país.