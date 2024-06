Digitel ajusta el precio en bolívares de sus paquetes de datos para junio 2024

Este martes la empresa de telecomunicaciones Digitel publicó en su página web los montos de sus paquetes de datos para el mes de junio de 2024, donde Finanzas Digital calculó un ajuste de 0,17% en los precios en bolívares.

Es de destacar que la base en dólares por la que fueron calculados los nuevos precios no varió.

También puede leer: Digitel ajustó el precio en bolívares de sus paquetes de datos para mayo 2024



Estos son los nuevos costos:

10 GB: 365,30 bolívares con IVA incluido, equivalente a 10 dólares. En mayo era 364,70 bolívares, subió 0,17%.

20 GB: 730,60 bolívares con IVA incluido, equivalente a 20 dólares. En mayo era 729,40 bolívares, subió 0,17%.

25 GB: 913,25 bolívares con IVA incluido, equivalente a 25 dólares. En mayo era 911,75 bolívares, subió 0,17%.

40 GB: 1.461,20 bolívares con IVA incluido, equivalente a 40 dólares. En mayo era 1.458,80 bolívares, subió 0,17%.

65 GB: 2.374,45 bolívares con IVA incluido, equivalente a 65 dólares. En mayo era 2.370,55 bolívares, subió 0,17%.

110 GB: 3.653 bolívares con IVA incluido, equivalente a 100 dólares. En mayo era 3.647 bolívares, subió 0,17%.

135 GB: 4.383,60 bolívares con IVA incluido, equivalente a 120 dólares. En mayo era 4.376,40 bolívares, subió 0,17%.

200 GB: 5.479,50 bolívares con IVA incluido, equivalente a 150 dólares. En mayo era 5.470,50 bolívares, subió 0,17%.

Planes

El plan Inteligente Plus 6 GB tiene un costo de 219,06 bolívares con IVA incluido, unos 6 dólares. Mientras que el plan Inteligente Plus 12 GB tiene un precio de 438,12 bolívares, equivalente a 12 dólares.

Los precios en dólares de la renta mensual de los planes Inteligente Plus 6 GB e Inteligente Plus 12 GB son referenciales. «La renta mensual de los planes Inteligente Plus 12GB y 6GB se cobra en bolívares contemplando el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Venezuela, en la modalidad prepago con fecha valor del 04/06/2024 y en la modalidad pospago según el precio vigente y el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela publicados el día de emisión de la factura», señala Digitel en su publicación.