Divisas latinoamericanas ganan terreno

Las principales divisas de América Latina iniciaron el viernes con ganancias, impulsadas por un retroceso del dólar en los mercados globales y datos económicos de Estados Unidos que reducen las expectativas de un recorte agresivo de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Las ventas minoristas en EE. UU. crecieron con fuerza en julio, gracias a la demanda de vehículos y promociones de grandes minoristas como Amazon y Walmart. Sin embargo, el debilitamiento del mercado laboral y el aumento de los precios de los bienes podrían frenar el gasto de los consumidores en el tercer trimestre.

Tras los datos, los operadores mantienen apuestas a un recorte de tasas en septiembre, aunque redujeron la probabilidad de una baja de un cuarto de punto al 89% desde el 94%. También prevén otra reducción durante el resto del año.

El índice dólar, que mide el billete verde frente a seis monedas clave, retrocedía alrededor de 0,5%. En este contexto, los mercados también observan la cumbre que se llevará a cabo en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin en busca de un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

Comportamiento de las monedas y bolsas en la región

Peso mexicano : 18,7047 por dólar, con un avance de 0,45%; el S&P/BMV IPC subió 0,35%, a 58.732 puntos.

: 18,7047 por dólar, con un avance de 0,45%; el S&P/BMV IPC subió 0,35%, a 58.732 puntos. Real brasileño : 5,3909 por dólar, al alza del 0,45%; el índice Bovespa retrocedió 0,18%, a 136.115 puntos.

: 5,3909 por dólar, al alza del 0,45%; el índice Bovespa retrocedió 0,18%, a 136.115 puntos. Peso colombiano : 4.026,50 por dólar, con un repunte de 0,67%; el índice MSCI COLCAP subió 0,18%, a 1.848,93 puntos.

: 4.026,50 por dólar, con un repunte de 0,67%; el índice MSCI COLCAP subió 0,18%, a 1.848,93 puntos. Sol peruano: 3,561/3,566 por dólar, con una apreciación de 0,25%; la Bolsa de Lima avanzó 0,32%, a 913,78 puntos.

La economía peruana creció un 4,52% interanual en junio, impulsada por la manufactura, el agro y la construcción, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Por su parte, los mercados de Argentina y Chile permanecían cerrados por feriados locales.