El euro retrocede, la libra repunta y el dólar se estabiliza

El euro perdió terreno este jueves luego de tocar un máximo de una semana y media, impulsado inicialmente por el optimismo del mercado ante señales de posibles avances diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania. La libra esterlina, por su parte, avanzó con fuerza tras la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de recortar las tasas de interés, aunque con una marcada división interna que mantiene la incertidumbre sobre futuros movimientos.

El euro alcanzó los 1,1688 dólares, su nivel más alto desde el 28 de julio, antes de retroceder un 0,1% hasta 1,1645 dólares. El repunte fue impulsado por la expectativa de una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, en un intento por destrabar el conflicto. Según fuentes diplomáticas, el enviado estadounidense Steve Witkoff sostuvo conversaciones preliminares con Moscú, lo que fue interpretado por los mercados como una señal positiva.

«Una resolución del conflicto en Ucrania podría beneficiar a sectores clave en Europa, especialmente a los consumidores, sectores sensibles al crecimiento y empresas vinculadas a la reconstrucción», señaló Mohit Kumar, economista jefe para Europa en Jefferies. «Europa del Este sería una de las grandes beneficiadas, ya que buena parte del gasto de reconstrucción transitaría por esas economías», añadió.

Libra repunta pese a división en el BoE

La libra esterlina avanzaba un 0,55%, cotizándose en 1,3421 dólares, luego de que el Banco de Inglaterra anunciara una baja en su tasa de interés. Sin embargo, la decisión reflejó una fuerte división interna: cuatro de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) votaron a favor de mantener los tipos sin cambios, preocupados por la persistencia de una inflación elevada.

«Con este nivel de disenso, los futuros recortes de tasas en el Reino Unido quedan en entredicho», advirtió Michael Metcalfe, jefe de estrategia macro en State Street Markets. «Los disidentes probablemente no cederán a menos que la política fiscal adopte un tono más contractivo», puntualizó.

A pesar del recorte, el BoE reiteró su enfoque “gradual y cuidadoso” en la flexibilización monetaria, lo que fue bien recibido por los inversores al reducir temores de un giro agresivo.

También puede leer: Tasa de Cambio BCV 07 de agosto de 2025: 129,0535 Bs/USD (+0,6337%)

Dólar se estabiliza tras recientes caídas

En tanto, el índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, subía levemente un 0,05% hasta 98,28 puntos, luego de haber tocado un mínimo de una semana y media en 97,94 más temprano en la sesión. El dólar se mostraba estable tras las pérdidas recientes generadas por señales de desaceleración en el mercado laboral estadounidense.

Los inversionistas aguardan con atención las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo, que se publicarán más adelante en la jornada. Estos datos serán clave para calibrar la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal, luego del débil informe de nóminas no agrícolas de la semana pasada.

Presión sobre el franco suizo

El franco suizo también registró movimientos relevantes, cayendo un 0,20% frente al dólar hasta los 0,8079, luego de que la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, regresara de Washington sin lograr avances en su intento por frenar un arancel del 39% sobre las exportaciones suizas a Estados Unidos. El resultado negativo del viaje eleva los riesgos para el sector exportador del país alpino.

Con información de Reuters