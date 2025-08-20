El dólar estable a la espera del discurso de Powell en Jackson Hole

El dólar operaba con movimientos limitados el miércoles, mientras los mercados aguardan con expectación el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el tradicional simposio de Jackson Hole, en busca de señales sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis divisas de referencia, cedía menos de un 0,1% a 98,265 unidades, tras haber tocado en la víspera un máximo de más de una semana de 98,441.

Los ojos puestos en Jackson Hole

La atención de los inversores está centrada en la intervención de Powell este viernes, que podría dar pistas sobre la esperada rebaja de tasas en la reunión de la Fed del 16 y 17 de septiembre. Actualmente, los mercados descuentan con un 85% de probabilidad un recorte de un cuarto de punto y proyectan un total de 54 puntos básicos de reducción hacia finales de año.

“Powell intentará mantener un tono equilibrado, pero existe el riesgo de que adopte un discurso más restrictivo”, advirtió Kirstine Kundby-Nielsen, analista de divisas en Danske Bank, quien recordó que la dinámica reciente de la inflación podría llevar a la Fed a ser más cauta.

Entre las principales monedas, el euro se mantenía estable en 1,1647 dólares, mientras que el dólar retrocedía 0,1% frente al franco suizo (0,8073) y un 0,2% ante el yen japonés (147,48).

La libra esterlina, por su parte, cotizaba sin cambios relevantes frente al euro y al dólar, sostenida por una inflación superior a lo previsto, lo que mantiene a Reino Unido como la gran economía avanzada con mayor presión inflacionaria.

A la espera de las minutas de la Fed

En paralelo, los inversores esperan este miércoles la publicación de las minutas de la última reunión de la Fed, celebrada el 29 y 30 de julio, cuando se decidió mantener sin cambios la tasa de referencia.

Sin embargo, los analistas anticipan que el documento ofrecerá una visión limitada, dado que fue elaborado antes de conocerse los últimos datos de empleo, más débiles de lo previsto.

Con información de Reuters