Dólar flaquea tras inflación tibia en EEUU

El dólar perdió algo de terreno frente al euro este martes, tras conocerse un aumento moderado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos durante julio, lo que alimenta la esperanza de que la Reserva Federal suavice su política monetaria el próximo mes.

El IPC subió un 0,2% en julio, desacelerándose frente al 0,3% registrado en junio, informó la Oficina de Estadísticas Laborales. En términos interanuales, la inflación avanzó un 2,7%, sin variación respecto al mes anterior, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, que pronosticaban un 2,8%.

Expectativas sobre la Fed y Jackson Hole

“La inflación subyacente se mantiene contenida, dando margen a los responsables de la Fed para responder a señales de debilitamiento en el mercado laboral”, explicó Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay. Schamotta agregó que espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, considere un recorte de tasas en su discurso del 21 de agosto en el Simposio de Jackson Hole.

El mercado de divisas reaccionó con cautela, consolidando apuestas a favor de una rebaja en las tasas de interés el mes próximo, tras los decepcionantes datos de empleo divulgados la semana pasada. El euro avanzó un 0,06% frente al dólar, situándose en 1,16235 dólares, mientras que el billete verde redujo su ganancia frente al yen a un 0,17%, cotizando en 148,39 yenes.

No obstante, la volatilidad persiste. “Con la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles en la economía global, prever el comportamiento del dólar hasta fin de año sigue siendo un desafío”, advirtió Schamotta.

En otros mercados, la libra esterlina se fortaleció un 0,4% frente al dólar, impulsada por datos que muestran una desaceleración en el mercado laboral británico, aunque con salarios en alza. Por su parte, el bitcoin se mantuvo estable alrededor de los 119.395 dólares, tras acercarse al récord histórico alcanzado a mediados de julio.

Con información de Reuters