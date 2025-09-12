El dólar recupera terreno, pero encara segunda caída semanal

El dólar subía ligeramente este viernes, tras la fuerte baja de la víspera, aunque sigue en camino de cerrar la semana con pérdidas.

El índice dólar avanzaba un 0,1% hasta 97,66 puntos, pero aún apunta a un retroceso semanal del 0,1%, su segundo consecutivo.

El mercado procesó cifras dispares en Estados Unidos. El jueves, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo mostraron su mayor incremento en cuatro años, lo que eclipsó el dato de inflación de agosto, que registró la mayor alza en siete meses, aunque dentro de lo esperado.

Para los analistas, la combinación de inflación contenida y debilidad laboral mantiene abierta la puerta a recortes de tasas de la Reserva Federal. “El obstáculo para un recorte más rápido es la debilidad del mercado laboral, siempre y cuando la inflación siga comportándose bien”, dijo Dominic Bunning, jefe de estrategia de divisas G10 en Nomura.

Los futuros de los fondos federales descuentan con fuerza un recorte de 25 puntos básicos el 17 de septiembre.

Euro y BCE

El euro retrocedía menos de un 0,1%, a 1,1725 dólares, tras las ganancias previas. Los inversores redujeron sus apuestas a un nuevo recorte de tasas del Banco Central Europeo, que el jueves mantuvo su tasa clave en 2%. Su presidenta, Christine Lagarde, afirmó que la institución se encuentra en una “buena situación” y que los riesgos económicos lucen más equilibrados.

Frente al yen, el dólar avanzaba 0,4% hasta 147,76, después de que Washington y Tokio reafirmaran que los tipos de cambio deben estar determinados por el mercado y que la volatilidad excesiva es indeseable.

La libra esterlina caía 0,2% a 1,3553 dólares, tras datos que mostraron estancamiento de la economía británica en julio. El yuan, en tanto, se debilitaba 0,1% hasta 7,1234 por dólar.

Con información de Reuters