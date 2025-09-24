El dólar sube tras cautela de Powell sobre próximos recortes de tasas

El dólar repuntó este miércoles, alejándose de su nivel más bajo en casi una semana, después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reiterara un tono de cautela respecto a nuevos pasos de flexibilización monetaria. Pese a ello, los mercados todavía descuentan dos recortes de tasas adicionales en lo que queda de 2025.

El euro se mantenía prácticamente estable tras conocerse que la confianza empresarial en Alemania retrocedió más de lo previsto en septiembre. El índice Ifo de clima empresarial bajó de 88,9 a 87,7 puntos, reflejo de la persistente debilidad de la mayor economía de la eurozona.

La moneda común caía 0,4%, hasta los 1,177 dólares, aunque mostraba un desempeño más firme frente a la libra esterlina y al franco suizo. La libra retrocedía 0,3%, a 1,3482 dólares.

Expectativas sobre la inflación en EE. UU.

La atención de los mercados está puesta en los próximos datos de inflación en Estados Unidos, en particular el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) que se publicará el viernes. Este indicador es clave para calibrar las decisiones de la Fed de cara a sus dos últimas reuniones del año.

“El riesgo sigue estando inclinado a la baja para el dólar antes de la publicación del PCE subyacente. Un dato mensual del 0,2% reforzaría la expectativa de dos recortes de tasas este año, salvo que haya un deterioro en el frente geopolítico europeo”, explicó Francesco Pesole, estratega de divisas de ING.

El índice dólar —que mide el desempeño del billete verde frente a seis monedas relevantes— subía 0,35%, hasta 97,575 puntos, después de dos sesiones consecutivas de pérdidas en las que llegó a tocar mínimos desde la semana pasada, en 97,198.