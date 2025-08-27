Dólar sube pese a tensiones con la Fed; bolsas europeas se estabilizan

agosto 27, 2025 10:01 AM
Escepticismo Brasil inversores
Foto: Freepik

El dólar repuntaba este miércoles pese a la creciente preocupación de los mercados por los intentos del presidente Donald Trump de presionar a la Reserva Federal, mientras las bolsas europeas mostraban una leve recuperación tras el desplome de la víspera.

La inquietud aumentó luego de que un abogado de la gobernadora Lisa Cook confirmara la presentación de una demanda contra el intento de destitución impulsado por Trump, lo que reavivó las dudas sobre la independencia del banco central.

Divisas y deuda estadounidense

Aun así, el billete verde avanzaba 0,3% frente a una cesta de seis divisas principales, mientras el euro retrocedía a 1,1574 dólares, su nivel más bajo desde inicios de agosto. La libra esterlina también cedía terreno.

“El mercado está reaccionando a la persistente retórica sobre la Fed, que puede poner en duda su futura independencia”, señaló Justin Onuekwusi, director de inversiones de St. James’s Place.

En renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a dos años tocó su mínimo desde mayo (3,645%), mientras el de la nota a 30 años subía a 4,93%, ampliando la curva de rendimiento a 128 puntos básicos, cerca de su mayor nivel desde 2022.

También puede leer: La Fed mantiene rumbo a recorte de tasas en septiembre

Expectativas de recorte de tasas

Los operadores incrementaron las apuestas de un recorte de tasas en septiembre, con un 84% de probabilidad implícita, y prevén más de 100 puntos básicos de flexibilización monetaria hacia mediados de 2026.

En Europa, el índice paneuropeo STOXX 600 subía 0,2%, recuperándose del retroceso de casi 1% del martes, tras el revés político del primer ministro francés François Bayrou con su plan de ajuste fiscal.

Los futuros de Wall Street operaban con alzas moderadas de 0,1%, a la espera de los resultados de Nvidia, cuyo desempeño se anticipa como catalizador para los índices tecnológicos en máximos históricos.

En materias primas, el oro caía 0,5% tras haber tocado máximos de dos semanas, mientras el petróleo avanzaba levemente, con los inversionistas atentos a la guerra en Ucrania y al impacto de los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre India, el tercer mayor consumidor mundial.

Con información de Reuters

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.