Dólar sube pese a tensiones con la Fed; bolsas europeas se estabilizan

El dólar repuntaba este miércoles pese a la creciente preocupación de los mercados por los intentos del presidente Donald Trump de presionar a la Reserva Federal, mientras las bolsas europeas mostraban una leve recuperación tras el desplome de la víspera.

La inquietud aumentó luego de que un abogado de la gobernadora Lisa Cook confirmara la presentación de una demanda contra el intento de destitución impulsado por Trump, lo que reavivó las dudas sobre la independencia del banco central.

Divisas y deuda estadounidense

Aun así, el billete verde avanzaba 0,3% frente a una cesta de seis divisas principales, mientras el euro retrocedía a 1,1574 dólares, su nivel más bajo desde inicios de agosto. La libra esterlina también cedía terreno.

“El mercado está reaccionando a la persistente retórica sobre la Fed, que puede poner en duda su futura independencia”, señaló Justin Onuekwusi, director de inversiones de St. James’s Place.

En renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a dos años tocó su mínimo desde mayo (3,645%), mientras el de la nota a 30 años subía a 4,93%, ampliando la curva de rendimiento a 128 puntos básicos, cerca de su mayor nivel desde 2022.

Expectativas de recorte de tasas

Los operadores incrementaron las apuestas de un recorte de tasas en septiembre, con un 84% de probabilidad implícita, y prevén más de 100 puntos básicos de flexibilización monetaria hacia mediados de 2026.

En Europa, el índice paneuropeo STOXX 600 subía 0,2%, recuperándose del retroceso de casi 1% del martes, tras el revés político del primer ministro francés François Bayrou con su plan de ajuste fiscal.

Los futuros de Wall Street operaban con alzas moderadas de 0,1%, a la espera de los resultados de Nvidia, cuyo desempeño se anticipa como catalizador para los índices tecnológicos en máximos históricos.

En materias primas, el oro caía 0,5% tras haber tocado máximos de dos semanas, mientras el petróleo avanzaba levemente, con los inversionistas atentos a la guerra en Ucrania y al impacto de los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre India, el tercer mayor consumidor mundial.

Con información de Reuters