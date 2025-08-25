El dólar sube mientras crecen apuestas por recorte de tasas

agosto 25, 2025 9:15 AM
Foto: Freepik

El dólar estadounidense registró una leve recuperación este lunes frente a las principales divisas, luego de una semana marcada por una fuerte corrección tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que reforzaron las expectativas de un recorte de tasas en septiembre.

A las primeras horas de la jornada, el euro retrocedía 0,2% hasta 1,1693 dólares, alejándose del máximo de cuatro semanas alcanzado el viernes. La libra esterlina y el franco suizo también cedían terreno, con caídas de 0,1% cada uno.

Expectativas de recorte y presión fiscal

Las principales firmas de inversión —incluidas Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank— anticipan un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del 17 de septiembre. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores asignan una probabilidad del 85% a ese escenario, frente al 70% previo al discurso de Powell.

“La combinación de una política monetaria más laxa, señales de desaceleración económica y preocupaciones fiscales persistentes está generando presión estructural sobre el dólar”, explicó Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier.

En lo que va del año, el dólar ha perdido más de 9,5% frente a una cesta de seis divisas principales. El euro lidera las ganancias con un avance cercano al 13%, y algunos analistas proyectan que podría alcanzar niveles entre 1,20 y 1,22 dólares en los próximos seis a doce meses.

Factores políticos y señales desde Asia

Más allá de la política monetaria, los mercados siguen atentos a las tensiones políticas internas en EE. UU., luego de que el presidente Donald Trump intensificara sus críticas contra Powell y otros miembros de la Fed, alimentando dudas sobre la independencia del banco central.

En Asia, el yuan chino alcanzó su nivel más alto en un mes, beneficiado por la debilidad generalizada del dólar y señales de estabilidad en los mercados emergentes.

Con información de Reuters

