Ecoanalítica: precio del USDT sube 397% interanual hasta agosto

El precio del USDT —stablecoin vinculada al dólar estadounidense— cerró agosto en 209,7 bolívares por unidad, según datos de la firma Ecoanalítica, lo que representa un incremento de 26,2% respecto a julio y un aumento de 397% en comparación con agosto de 2024.

Aunque el USDT fue concebido como una criptomoneda de valor estable, en Venezuela su cotización se ha convertido en un termómetro de la depreciación del bolívar y en una referencia cada vez más utilizada para fijar precios y realizar transacciones, tanto en comercios formales como en el mercado informal.

El auge del USDT como marcador cambiario se aceleró tras el cierre de páginas web que publicaban el precio del dólar no oficial. Ante la ausencia de estas referencias, ciudadanos y empresas comenzaron a seguir la cotización del USDT en plataformas de intercambio de criptomonedas para calcular precios, salarios y transacciones comerciales.

Esta preferencia también se refleja en su adopción en la economía digital. Reportes de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) muestran que las transacciones con criptoactivos en Venezuela han aumentado significativamente durante los últimos tres años, con volúmenes que alcanzan los 50.000 millones de USDT, y superando los 90.000 millones entre entre junio de 2024 y junio de 2025.

En este contexto, el USDT no solo se utiliza como medio de pago, sino también como unidad de cuenta y reserva de valor, desplazando en algunos casos al dólar en efectivo en las operaciones comerciales. Su cotización, además, sirve como un indicador indirecto de la presión sobre el bolívar y de las dinámicas de la economía venezolana en un entorno marcado por restricciones cambiarias y volatilidad monetaria.

Como muestra de la volatilidad cambiaria, el bolívar ha registrado una variación de 241,42% en lo que va del año. La moneda nacional comenzó 2025 en 52,02 bolívares por dólar, y según el último reporte del Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio se ubica actualmente en 177,61 bolívares por dólar (30 de septiembre).